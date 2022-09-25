Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 26/9/2022, Thần may mắn mỉm cười, 3 con giáp sở hữu phúc lộc vô biên, sự nghiệp xán lạn, vận trình sắp tới đón nhận nhiều tin vui liên tiếp

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 06:39

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 26/9/2022, 3 con giáp may mắn được Thần may mắn mỉm cười, hưởng trọn phúc lộc vô biên, tiền tài dư dả, có nhiều cơ hội thăng quan tiến chức.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sống luôn kiệm lời và cẩn thận, đầy kiên nhẫn và kiên cường hơn trong mọi việc. Con giáp này, chưa bao đánh mất sự mất tự tin trong cuộc sống hay để bản thân đi lạc đường, họ luôn nắm bắt được là mình nên làm gì, vì thế nên đường tài lộc ngày càng tốt.

Dù cho khoảng thời gian trước có đôi chút vất vả, chật vật, đủ thứ xui xẻo xảy ra. Tuy nhiên, tử vi cho biết trong thứ Hai tới đây, người tuổi Mùi sẽ có những bước tiến vững chắc, số tiền kiếm được không ngừng tăng lên. Công việc sắp tới sở hữu nhiều thời cơ thăng quan tiến chức, chỉ cần nỗ lực và làm thật tốt các nhiệm vụ được cấp trên bàn giao khả năng cuối năm lên chức hay tăng lương là rất cao. 

con giap 1
Tử vi cho biết trong thứ Hai tới đây, người tuổi Mùi sẽ có những bước tiến vững chắc, số tiền kiếm được không ngừng tăng lên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý dù có khó khăn đến đâu cũng có thể là người thông minh, tự lập.Theo tử vi 12 con giáp đúng ngày mai (26/9/2022), mọi việc của tuổi Tý sẽ thuận lợi, thăng hoa bất ngờ, tiền bạc tìm đến tận cửa. Cụ thể, sự nghiệp có bước nhảy vọt đáng kể nhờ luôn làm việc chăm chỉ, hòa thuận nên họ được ban lãnh đạo đánh giá cao và giao phó cho nhiều dự án quan trọng, qua đó có được cơ hội ngàn vàng để thăng tiến. 

Chỉ cần con giáp này, biết nắm bắt cơ hội thì mọi việc sẽ hanh thông, thuận buồm xuôi gió. Ngoài ra, tuổi Tý có Thần may mắn chiếu mệnh nên được lợi thế phát triển, dễ thăng tiến hơn trong tương lai.

con giap 2
Theo tử vi 12 con giáp đúng ngày mai (26/9/2022), mọi việc của tuổi Tý sẽ thuận lợi, thăng hoa bất ngờ, tiền bạc tìm đến tận cửa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong thứ Hai con đường hậu vận của người tuổi Dần sẽ trở nên hanh thông hơn bao giờ hết khi con giáp này, có thể đạt được ước mơ lớn bấy lâu nay ấp ủ. Con đường công danh sự nghiệp rộng mở, Dần sẽ không còn gặp nhiều trắc trở như trước nữa.

Thay vào đó, dựa vào sự nỗ lực của bản thân và may mắn, bản mệnh sẽ có được chỗ đứng vững chắc tại nơi làm việc, ngày càng có nhiều cơ hội phát triển trong tương lai. Chỉ cần dám nghĩ, dám làm, con giáp tuổi Dần có thể bứt phá trên con đường mới đầy rạng rỡ.

Ngoài ra những dự án đầu tư bên ngoài cũng phát triển rất tốt khi có quý nhân kề bên dẫn lối, qua đó giúp cho con giáp này thu về số tiền kếch xù. Cuộc sống từ đây thêm phần hạnh phúc, gia đình ít khi xảy ra mâu thuẫn. 

con giap 3
Trong thứ Hai con đường hậu vận của người tuổi Dần sẽ trở nên hanh thông hơn bao giờ hết khi con giáp này, có thể đạt được ước mơ lớn bấy lâu nay ấp ủ - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Tử vi thứ Hai ngày 26/9/2022 của 12 con giáp: Sửu - Thìn vận trình hanh thông, tài lộc vượng phát, làm gì cũng gặp may mắn, Hợi bị tiểu nhân hãm hại, xui xẻo đủ đường

Tử vi thứ Hai ngày 26/9/2022 của 12 con giáp: Sửu - Thìn vận trình hanh thông, tài lộc vượng phát, làm gì cũng gặp may mắn, Hợi bị tiểu nhân hãm hại, xui xẻo đủ đường

Dưới đây là tử vi thứ Hai ngày 26/9/2022 của 12 con giáp. Cặp đôi Sửu - Thìn vận trình sắp tới thuận lợi đủ đường, tiền bạc về túi như thác đổ Trong khi đó, người tuổi Hợi gặp xui xẻo, làm gì cũng bị kẻ gian hãm hại.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp Tử vi con giáp may mắn con giáp tử vi thứ Hai tử vi thứ Hai ngày 26/9/2022 tử vi ngày mới tử vi tháng 9 tử vi 3 con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 2 giờ 57 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 8 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp