Tử vi thứ Hai ngày 26/9/2022 của 12 con giáp: Sửu - Thìn vận trình hanh thông, tài lộc vượng phát, làm gì cũng gặp may mắn, Hợi bị tiểu nhân hãm hại, xui xẻo đủ đường

Xem tử vi thứ Hai ngày 26/9/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn nắm rõ đường đi nước bước để có những phương án đúng đắn giúp vận trình trong thứ Hai trở nên hanh thông hơn.

Con giáp có thái độ tích cực trong việc vun vén hạnh phúc của mình. Thay vì ghen tuông, hờn dỗi, bạn chọn cách làm cho bản thân trở nên thu hút, vui vẻ, yêu đời và có một sở thích riêng để theo đuổi.

Trong thứ Hai, người tuổi Tý vận trình hanh thông, làm gì cũng thuận lợi. Con giáp này còn được Thần Tài ban phước, mở ra cho bạn cơ hội kiếm tiền, đảm bảo cuộc sống của mình và nếu làm tốt khoản thu nhập mà bạn kiếm về sẽ còn giúp được cho những người thân của mình đấy.

Tử vi thứ Hai ngày 26/9/2022 của tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong thứ Hai phát tài phát lộc, sự nghiệp lên hương thấy rõ. Con giáp trở nên năng nổ và nhiệt huyết trong công việc. Bạn nên tận dụng nguồn năng lượng này bởi sẽ rất có lợi cho con đường tiến thân lên vị trí, chức vụ cao hơn. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên tích lũy kiến thức cho bản thân, đừng nghĩ rằng chỉ cần làm việc siêng năng thôi là đủ. Sửu cần phải nắm bắt thật tốt những cơ hội mà mình có được để thay đổi vận mệnh của mình nhé.

Phương diện tình cảm khá tốt, bản mệnh có thể yên tâm vì luôn có hậu phương vững chắc ủng hộ bạn. Bên cạnh đó, tối nay có thể bạn sẽ nhận được một bất ngờ nho nhỏ từ người ấy đấy.

Người tuổi Sửu trong thứ Hai phát tài phát lộc, sự nghiệp lên hương thấy rõ. Con giáp trở nên năng nổ và nhiệt huyết trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 26/9/2022 của tuổi Dần

Người tuổi Dần được xem là một trong những con giáp xui xẻo nhất trong thứ Hai. Tài chính không mấy dư dả, bởi dù có tiền thì bạn cũng phải chi trả nhiều khoản từ chi phí sinh hoạt thường ngày đến đầu tư làm ăn. Dần nên cân đối lại cách chi tiêu của mình nhằm tránh tình trạng chưa hết tháng đã phải chịu cảnh đi vay mượn.

Phương diện tình duyên không mấy suôn sẻ, đặc biệt là với những cặp đôi mới bắt đầu quá trình tìm hiểu. Hai bạn dường như chưa thực sự thấu hiểu và thông cảm cho nhau nên dần nảy sinh những mâu thuẫn và không hài lòng về nhau.

Tử vi thứ Hai ngày 29/8/2022 của tuổi Mão

Người tuổi Mão có thể vấp phải nhiều trắc trở trong thứ Hai. Cũng bởi quá chủ quan nên để cho kẻ tiểu nhân có cơ hội phá hoại, lợi dụng lúc sơ hở mà khiến cho bản mệnh gặp họa. Tựu chung lại thứ Hai tới đây mọi chuyện sẽ trở nên không mấy suôn sẻ với người tuổi Mão nên mọi quyết định kinh doanh đều cần phải được xem xét kỹ lưỡng để tránh thất thoát tiền bạc.

Đường tình duyên của con giáp không được suôn sẻ. Đôi bên đang để cái tôi của mình ở trên cả sự thấu hiểu và suy nghĩ cho nửa kia, một khi lòng tự ái bị đụng đến thì không gì có thể xoa dịu. Nếu cứ giữ mãi những suy nghĩ ích kỉ, hai người có thể đánh mất nhau.

Tử vi thứ Hai ngày 26/9/2022 của tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong thứ Hai gặp nhiều may mắn. Công việc của con giáp tiến triển tương đối thuận lợi. Chỉ cần luôn chú ý vào nhiệm vụ được giao, bạn chắc chắn sẽ gặt hái được những thành quả khả quan, xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Cũng trong thứ Hai này, những người tuổi Thìn sẽ sở hữu đường tài lộc vượng phát khi các dự án đầu tư phát triển mạnh mang về số tiền lớn cho bản mệnh.

Tình cảm thăng hoa, những hành động tưởng chừng như đơn giản của bạn lại đúng là thứ người ấy đang kiếm tìm trong quan hệ tình yêu. Các cặp đôi yêu thương nhau thắm thiết, mặn nồng, dường như không có mâu thuẫn nào.

Người tuổi Thìn trong thứ Hai gặp nhiều may mắn. Công việc của con giáp tiến triển tương đối thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 26/9/2022 của tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong thứ Hai cát lộc dư dả, ăn nên làm ra. Các kế hoạch của con giáp này đang tiến hành cũng thu về lợi nhuận khả quan, nếu tiếp tục theo đuổi thì còn có nhiều lộc hơn nữa. Hơn nữa, bản mệnh được trao nhiều cơ hội thể hiện năng lực của mình. Chỉ cần làm tốt khả năng thăng quan tiến chức trong thời gian tới là tương đối dễ dàng.

Chuyện tình cảm có nhiều điểm sáng. Người độc thân tìm được nửa kia hợp ý. Những ai đã có gia đình sẽ có được hạnh phúc viên mãn, con cái học hành giỏi giang khiến Tỵ vô cùng tự hào.

Tử vi thứ Hai ngày 26/9/2022 của tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ cần kiểm soát để bớt cái tôi trong thứ Hai. Bởi con giáp rất dễ cáu giận người khác chỉ vì họ chưa kịp hiểu ý bạn. Hãy học cách kiếm soát bản thân, chỉ cần làm được cuộc đời của bạn sẽ bước sang chương mới.

Ngoài ra, tử vi dự báo có chuyện khiến bạn dễ bực mình. Đừng lãng phí thời gian cho những kẻ tiểu nhân mà hãy cứ tiếp tục làm những việc mà bạn cần phải làm và không ngừng học hỏi để hoàn thiện mình hơn. Khoảng thời gian này tương đối không mấy thuận lợi nên các quyết định liên quan đến tiền bạc nên được cân nhắc một cách kỹ lưỡng để tránh thất thoát tiền bạc.

Tử vi thứ Hai ngày 26/9/2022 của tuổi Mùi

Bước sang thứ Hai, người tuổi Mùi may mắn vận trình có nhiều khởi sắc. Nếu đang ấp ủ một kế hoạch nào đó thì tốt nhất bạn nên tiến hành vào thời điểm đang vượng cát khí như này bởi xác suất thành công là khá cao. Tài chính ổn định cũng sẽ giúp bạn không cần phải bận tâm quá nhiều, vừa có thể lo cho cuộc sống vừa đủ tiềm lực để thực hiện các dự định công việc của mình. Đây là thời điểm vượng tài, bạn có thể tiến hành việc cầu tài vào thời gian này.

Vận trình tình cảm nhìn chung ổn định, các cặp đôi có mâu thuẫn nhưng cũng nhờ thế mà thêm hiểu về nhau. Với những ai còn độc thân, cứ mạnh dạn mở rộng mối quan hệ, bạn sẽ dễ dàng gặp được một nửa của mình.

Tử vi thứ Hai ngày 26/9/2022 của tuổi Thân

Trong thứ Hai, người tuổi Thân làm việc rất siêng năng và chăm chỉ.. Song vẫn có những kẻ xấu đang ganh ghét, đố kị muốn hãm hại. Không ai có thể làm hài lòng tất mọi người, vì vậy bản thân Tuổi Mão chỉ nên tập trung làm nhiệm vụ của mình thật tốt.

Mặc dù đã cố gắng tránh những chuyện thị phi nhưng con giáp vẫn bị vướng vào một vài rắc rối không đáng có. Điều mà bạn cần làm lúc này là giữ được sự bình tĩnh, chớ nên cả giận mất khôn ảnh hưởng đến uy tín của mình. Mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi, những tiếng xấu mà bạn bị gán ghép sẽ sớm bị nhìn ra là hoàn toàn không có thực.

Tử vi thứ Hai ngày 26/9/2022 của tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong thứ Hai có nguy cơ phải đương đầu với không ít rắc rối trong các mối quan hệ. Chẳng những quan hệ với đồng nghiệp gặp nhiều khúc mắc khiến công việc đình trệ. Cách cư xử chưa khéo léo khiến bạn mất điểm trầm trọng với cấp trên. Tuy nhiên, chỉ cần Dậu chịu thay đổi mọi thứ sẽ rẻ sang chiều hướng khác tốt đẹp hơn.

Trong tình cảm, con giáp và nửa kia có thể sẽ rơi vào cảnh tan vỡ nếu không biết trân trọng hạnh phúc của mình. Con giáp này đừng đem cơn nóng giận trong công việc về trút lên đầu nửa kia.

Tử vi thứ Hai ngày 26/9/2022 của tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp cho thấy cục diện Bán Hợp trợ mệnh, người tuổi Tuất gặp khá nhiều thuận lợi trong công việc. Con giáp có cơ hội khẳng định năng lực của bản thân và dễ dàng gây ấn tượng trong mắt ban lãnh đạo. Chính vì vậy mà khả năng được cấp trên đề xuất tăng lương hay lên chức là rất cao.

Trong tình cảm, người độc thân có cơ hội gặp gỡ những đối tượng khá hợp ý với bạn. Duyên lành sắp đến, hãy cởi bỏ những vết thương trong quá khứ và đón nhận món quà sắp tới đến với mình nhé.

Tử vi thứ Hai ngày 26/9/2022 của tuổi Hợi

Tử vi dự đoán, trong thứ Hai, sự nghiệp của người tuổi Hợi trở nên xấu đi. Bạn quá tự tin vào chính mình mà trở thành kiêu ngạo, bị ghen ghét. Dù bạn không có tâm cơ xấu xa hay chiếm hữu nhưng vì tính cách tự tin, tự cho mình là đúng gây ức chế cho đồng nghiệp. Con giáp chớ quá chính trực mà bị người khác ghi thù. Đôi khi công việc cần linh hoạt một chút thì mọi người đều vui vẻ.

Người tuổi Thân cần phải dành nhiều thời gian cho gia đình của mình hơn chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc hoặc sở thích. Tiền bạc quan trọng thật đấy nhưng không thể nào bằng tình thân được.

Tử vi dự đoán, trong thứ Hai, sự nghiệp của người tuổi Hợi trở nên xấu đi. Bạn quá tự tin vào chính mình mà trở thành kiêu ngạo, bị ghen ghét - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!