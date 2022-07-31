Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 1/8/2022, Hung Tinh soi chiếu, tiểu nhân bám đuôi, 3 con giáp xui xẻo bủa vây, vận trình ảm đạm, tiếng xấu đồn xa, vướng nhiều thị phi, rắc rối

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 1/8/2022, 3 con giáp xui xẻo bủa vây, tiếng xấu đồn xa, làm gì cũng gặp rắc rối.

Tuổi Tý Trong thứ Hai, người tuổi Tý vận trình tụt dốc, cát lộc lùi xa. Con giáp vướng phải nhiều rắc rối do có Hung Tinh ảnh hưởng. Thời điểm này, bản mệnh cần tránh gây mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc cấp trên. Nếu có thể giải quyết tốt những rắc rối không đáng có thì bản mệnh sẽ có thể hoàn thành mục tiêu đúng thời hạn. Chuyện tình cảm của bản mệnh không có gì tiến triển. Đôi bên thường xuyên vướng vào những tranh cãi không đáng có. Đôi bên đều cần hết sức bình tĩnh, tránh có lời nói hoặc hành động tổn thương nửa kia.

Trong thứ Hai, người tuổi Tý vận trình tụt dốc, cát lộc lùi xa - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Người tuổi Mão trong thứ Hai gặp nhiều rắc rối. Con giáp xui xẻo gặp phải nhiều điều không may trong công việc. Bạn chẳng những không giải quyết được vấn đề gì mà còn tiền mất tật mang. Bản mệnh là người nhiệt tình và thẳng thắn, nhưng đôi khi đó lại là điểm yếu khi quá dễ tin người. Chuyện tình cảm của con giáp xui xẻo tuần này không có bước chuyển biến nào đáng kể, thậm chí quan hệ vợ chồng đang có dấu hiệu ngày một lạnh nhạt. Có lẽ cả hai nên tìm cách hâm nóng cảm xúc bằng những buổi hẹn hò lãng mạn chẳng hạn.

Người tuổi Mão trong thứ Hai gặp nhiều rắc rối - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Trong thứ Hai, người tuổi Thìn xui xẻo đủ đường, vướng nhiều tai tiếng. Công việc gặp nhiều trục trặc. Thương Quan và Tỷ Kiên cho thấy bản mệnh dễ vướng phải mâu thuẫn với cấp trên hoặc đồng nghiệp do bản tính kiêu ngạo, hiếu thắng, luôn tự cho mình là nhất. Tình cảm của bản mệnh tụt dốc không phanh. Đôi bên có nhiều khoảng thời gian chiến tranh lạnh hơn là hòa hảo. Thời điểm này, bạn lại càng không nên bỏ lơ người ấy, tạo cơ hội cho người thứ ba xuất hiện phá hoại. Trong thứ Hai, người tuổi Thìn xui xẻo đủ đường, vướng nhiều tai tiếng - Ảnh minh họa: Internet * Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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