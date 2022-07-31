Tử vi thứ Hai ngày 1/8/2022 của 12 con giáp: Tỵ - Hợi may mắn gặp được quý nhân, vận trình đạt cát, Dậu cẩn thận tiền tài, thị phi đeo bám

Người tuổi Tý có thể sẽ gặp phải một vài rắc rối trong thứ Hai do có Hung Tinh ảnh hưởng. Thời điểm này, bản mệnh cần tránh nóng tính, mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc cấp trên. Nếu có thể giải quyết tốt những rắc rối không đáng có thì bản mệnh sẽ có thể hoàn thành mục tiêu đúng thời hạn. Tuy nhiên, vận may vẫn chưa đến, con giáp làm gì cũng nên cẩn thận.

Xem tử vi thứ Hai ngày 1/8/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Người tuổi Sửu trong thứ Hai vận trình hanh thông, cát khí bao phủ. Con giáp có cơ hội khẳng định tài năng hoặc vị thế của mình. Bạn hoàn thành xuất sắc những công việc mà nhiều người phải e dè. Tình hình tài chính vô cùng khả quan, con giáp tiền tài dư dả, mặc sức chi tiêu không cần lo nghĩ.

Chuyện tình cảm của bản mệnh khá ảm đạm. Đôi bên thường xuyên vướng vào những tranh cãi không đáng có. Đôi bên đều cần hết sức bình tĩnh, tránh có lời nói hoặc hành động tổn thương nửa kia.

Mối quan hệ giữa con giáp này với những người lớn tuổi trong nhà rất hòa thuận. Người còn trẻ tuổi còn thiếu kinh nghiệm có thể tham khảo lời khuyên của người đi trước để tìm ra hướng đi đúng đắn cho mình.

Tử vi thứ Hai ngày 1/8/2022 của tuổi Dần

Người tuổi Sửu trong thứ Hai vận trình đón nhiều may mắn. Con giáp đón nhận tin tốt về tài lộc. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì bản mệnh nên nhanh chóng nhận lời bởi có thể mang về thành công vang dội. Tóm lại, mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn về phương diện làm ăn đều may mắn thuận lợi.

Sức khỏe tốt, bạn có năng lượng dồi dào để xử lý được rất nhiều vấn đề trong cuộc sống. Thậm chí bạn còn có thể giúp đỡ được rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình nữa.

Tử vi thứ Hai ngày 1/8/2022 của tuổi Mão

Thứ Hai không phải là ngày thuận lợi cho người tuổi Mão. Con giáp gặp không ít khó khăn, có điềm chẳng tốt lành liên quan đến công việc. Bạn chẳng những không giải quyết được vấn đề gì mà còn tiền mất tật mang. Bản mệnh là người nhiệt tình và thẳng thắn, nhưng đôi khi đó lại là điểm yếu khi quá dễ tin người.

Chuyện tình cảm của con giáp xui xẻo tuần này không có bước chuyển biến nào đáng kể, thậm chí quan hệ vợ chồng đang có dấu hiệu ngày một lạnh nhạt. Có lẽ cả hai nên tìm cách hâm nóng cảm xúc bằng những buổi hẹn hò lãng mạn chẳng hạn.

Tử vi thứ Hai ngày 1/8/2022 của tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong thứ Hai không gặp được nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp tuần này. Thương Quan và Tỷ Kiên cho thấy bản mệnh dễ vướng phải mâu thuẫn với cấp trên hoặc đồng nghiệp do bản tính kiêu ngạo, hiếu thắng, luôn tự cho mình là nhất.

Tình cảm của bản mệnh lên xuống khá thất thường. Đôi bên có nhiều khoảng thời gian chiến tranh lạnh hơn là hòa hảo. Thời điểm này, bạn lại càng không nên bỏ lơ người ấy, tạo cơ hội cho người thứ ba xuất hiện phá ho

Tử vi thứ Hai ngày 1/8/2022 của tuổi Tỵ

Mọi việc trôi qua một cách thuận lợi với người tuổi tuổi Tỵ trong thứ Hai. Nhờ có Tam Hội trợ lực, cộng với thái độ nhiệt tình vốn có, bạn xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa, làm gì cũng được mọi người ủng hộ. Thậm chí con giáp này còn có thể gặp được quý nhân, mở ra hướng đi mới trong sự nghiệp của con giáp.

Trong chuyện tình cảm, nửa kia của bạn còn là người rất thấu hiểu và tâm lý. Có nhiều khi người ấy có thể đoán được suy nghĩ và mong muốn của bạn. Để tình cảm thêm ngọt ngào, bạn đừng ngại dùng lời nói để bày tỏ tình cảm của mình.

Mọi việc trôi qua một cách thuận lợi với người tuổi tuổi Tỵ trong thứ Hai - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 1/8/2022 của tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ phải làm việc khá vất vả trong trong thứ Hai. Thiên Quan và Thương Quan cho thấy có thể đang có kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay, khiến công việc của bạn vướng phải nhiều rắc rối. Bên cạnh việc hướng tới đích đến, bạn cũng nên chú ý đến xung quanh, xem ai là người đáng tin cậy và ai thì không.

Chuyện tình cảm của người tuổi Ngọ khá ảm đạm trong suốt tuần này. Người đã có đôi có cặp thường xuyên mâu thuẫn với nửa kia, thậm chí hai người còn có khả năng sẽ tranh cãi lớn, khiến mối quan hệ có nguy cơ rạn vỡ.

Tử vi thứ Hai ngày 1/8/2022 của tuổi Mùi

Trong thứ Hai, người tuổi Mùi vận trình đại cát, đón nhận điều may. Những thành quả mà con giáp đạt được hoàn toàn xứng đáng với những gì mà mọi người tôn vinh. Hãy tận hưởng thành quả đó thay vì băn khoăn về ngại ngần quá nhiều, bạn hoàn toàn xứng đáng.

Trong chuyện tình cảm, các cặp đôi đã dần khắc phục được những bất đồng trước đó và ngày càng thêm yêu thương, trân trọng nhau nhiều hơn. Nếu còn độc thân, về cuối tuần, bạn có thể nhận được nhiều sự quan tâm hơn đến từ những người bạn khác giới.

Tử vi thứ Hai ngày 1/8/2022 của tuổi Thân

Được cát tinh hậu thuẫn, người tuổi Thân trong thứ Hai đón nhận nhiều tin vui, các kế hoạch đề ra được hoàn thành suôn sẻ đúng như dự kiến. Trong quá trình làm việc, bản mệnh còn gặp may mắn, được đồng nghiệp và cấp trên giúp đỡ rất nhiều. Với người có ý định khai trương mở cửa hàng, cầu tài lộc thì hãy tiến hành ngay bây giờ để. Đó là thời điểm tốt nhất để đạt được mục tiêu của mình.

Đường tình duyên của con giáp may mắn tuần này thiên về ổn định. Bạn và người ấy thường xuyên trò chuyện, trao đổi mọi chuyện để thêm hiểu nhau và cùng nhau vượt qua khó khăn.

Được cát tinh hậu thuẫn, người tuổi Thân trong thứ Hai đón nhận nhiều tin vui - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 1/8/2022 của tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong thứ Hai dễ vướng vào chuyện thị phi. Tính tình quá thẳng thắn, bộc trực của bản thân Tuổi Mão lại là con dao hai lưỡi. Bạn bè thân thiết có thể hiểu tính cách của bạn, nhưng với người mới tiếp xúc thì Tuổi Mão có thể bị đánh giá là thiếu sự tôn trọng và không chín chắn.

Tiền bạc không thực sự như ý đâu vì con giáp đang tiêu quá tay. Sắp tới sẽ có nhiều việc phải dùng đến tiền nên phải có một khoản tiết kiệm cố định đi nhé.

Tử vi thứ Hai ngày 1/8/2022 của tuổi Tuất

Trong công việc, người tuổi Dậu có thể bị người khác gây khó dễ, hạch sách khiến hiệu suất công việc sụt giảm. Người làm công ăn lương tài chính eo hẹp, kinh doanh buôn bán cũng chững lại, chưa thấy dấu hiệu khởi sắc. Tiền có thu có chi, không túng thiếu nhưng cũng chẳng rủng rỉnh.

Ngũ hành tương sinh vớt vát được chút may mắn khi mối quan hệ của con giáp này và nửa kia rất hòa hợp. Đôi bên thường hay tâm sự với nhau những việc xảy ra hàng ngày, nhờ thế cả hai càng lúc càng trở nên thấu hiểu và bao dung cho nhau hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 1/8/2022 của tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có cơ hội thăng tiến về công danh sự nghiệp trong thứ Hai. Nhờ có quý nhân trợ lực mà những khó khăn trở ngại trước đó được dễ dàng hóa giải, không còn điều gì cản trở bạn đi đến thành công.Sau những nỗ lực mà con giáp này đã bỏ ra, cơ hội phát triển sẽ tăng dần lên, cũng nhờ vậy mà bạn càng thêm quyết tâm với những gì mình đã lựa chọn.

Con giáp sẽ có một ngày ngập tràn tình yêu hạnh phúc, bạn thực sự có được tình yêu thương chân thành của người ấy. Gia đình hạnh phúc là điều đáng nâng niu trân trọng, hãy giữ gìn mái ấm này nhé.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.