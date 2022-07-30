Tử vi 8 ngày tới (31/7 - 7/8), lời tiên tri tương truyền, 3 con giáp phú quý phát tài, khai thông vận mệnh, sự nghiệp lên hương, tương lai rực rỡ, thỏa sức tiêu tiền

Tâm linh - Tử vi 30/07/2022 22:27

Tử vi 8 ngày tới (31/7 - 7/8), 3 con giáp may mắn khai thông vận mệnh, sự nghiệp lên hương, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong 8 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả. Sự nghiệp của con giáp có quý nhân hỗ trợ bất ngờ, cơ hội thăng tiến vô cùng rộng mở. Bản mệnh cứ mạnh dạn đề xuất ý tưởng, kế hoạch kinh doanh mới chắc chắn sẽ được đồng nghiệp và cấp trên ủng hộ, thậm chí còn có thêm không gian phát triển thuận lợi hơn

Đường tình duyên như ý, con giáp có thể an tâm kê cao gối ngủ bởi những mâu thuẫn trong mối quan hệ tình cảm của bản mệnh đã dần được tháo gỡ, không cần quá lo lắng.

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Người tuổi Sửu trong 8 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 8 ngày tới cát lộc dư dôi, làm ăn thuận lợi. Công việc đang tiến triển rất tốt, con giáp được cấp trên khen ngợi vì những nỗ lực và cố gắng trong suốt thời gian vừa qua. Nếu con giáp không muốn đứng mãi ở vị trí hiện tại thì hãy cố gắng, nỗ lực nhiều như vậy để giành lấy mục tiêu.

Chuyện tình cảm hài hòa, bạn và người ấy có thể trải qua những giây phút thăng hoa trong tình yêu. Sự hài hước hay tiếng cười sẽ gắn kết hai người lại với nhau, thậm chí nó còn là cách để bạn bộc lộ sự thông minh, lém lỉnh của mình.

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Người tuổi Tuất trong 8 ngày tới cát lộc dư dôi, làm ăn thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận trình công việc diễn ra dễ dàng trong 8 ngày tới. Con giáp may mắn này dám phá vỡ mọi lối mòn và tư duy cũ kỹ và thay bằng những ý tưởng sáng tạo, mới mẻ. Nhờ có quý nhân nâng đỡ mà con giáp như được tiếp thêm sức mạnh để chinh phục những mục tiêu mới.

Chuyện tình cảm gặp nhiều may mắn. Sau những hiểu lầm và mâu thuẫn, các cặp đôi càng thêm trân trọng và thương yêu nhau hơn. Tuy nhiên, thời gian dành cho nhau còn hạn chế dễ khiến mối quan hệ càng thêm xa cách.

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Vận trình công việc diễn ra dễ dàng trong 8 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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