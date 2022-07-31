Tử vi 4 ngày đầu tuần (1/8 - 4/8), sách tiên tri định sẵn, 3 con giáp giàu sang phú quý, cát khí hanh thông, công danh thăng tiến, may mắn liên miên, ước gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 31/07/2022 16:46

Tử vi 4 ngày đầu tuần (1/8 - 4/8), 3 con giáp may mắn giàu sang, công danh thăng tiến, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Hợi

Người tuổi Tý trong 4 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả. Đường tài lộc của con giáp vượng phát, tiền bạc thu về tay không ít. Nếu bản mệnh đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì thời gian này sẽ là ngày bội thu, hàng hóa bán chạy tấp nập, lợi nhuận và doanh thu tăng cao. Con giáp có cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công, khai trương. Cát khí vượng sẽ giúp tỷ lệ thành công cao hơn. 

Vận tình duyên của con giáp có những chuyển biến tích cực, đào hoa vượng khí, giúp cho những người còn độc thân sớm tìm được nửa kia ưng ý.

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Người tuổi Tý trong 4 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 4 ngày đầu tuần cát khí dư dả, lộc lá thăng hoa. Con giáp may mắn sẽ có nhiều biến chuyển vô cùng tốt đẹp trong công việc. Một phần do có vận quý nhân, một phần do bản thân bạn hiểu rõ thời điểm này không thể lơ là được. Vì vậy, hôm nay bạn có thể phát huy năng lực của mình một cách tối đa nhất.

Có khả năng bạn có được người trao cơ hội kiếm tiền trong thời gian tới và bạn có thể làm là cố gắng nắm bắt được vận may của mình nhé. Thái độ trân trọng dù đó là cơ hội nhỏ nhoi nhưng chắc chắn sẽ giúp bạn có được ấn tượng tốt.

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Người tuổi Mùi trong 4 ngày đầu tuần cát khí dư dả, lộc lá thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 4 ngày đầu tuần sẽ có khá nhiều may mắn. Công việc không còn áp lực và bạn dường như rất hào hứng và chăm chỉ để hoàn thành nốt các dự định dang dở. Bạn cũng bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị cho những kế hoạch trong tương lai.

Nhân duyên tốt và dễ có được sự đồng thuận, đây cũng là thời điểm tốt để những người độc thân có thể nỗ lực cố gắng tìm kiếm một mối quan hệ đáng được kỳ vọng. Thêm vào đó, vận trình sức khỏe dù không được quá hoàn hảo nhưng cũng đủ năng lượng để bạn tham gia các hoạt động cộng đồng, vui chơi thoải sức.

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Người tuổi Tuất trong 4 ngày đầu tuần sẽ có khá nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

 * Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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