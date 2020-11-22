Đúng ngày mai thứ Hai 23/11/2020, 4 con giáp này tiền ùn ùn kéo đến, nhận quà bất ngờ

Theo tử vi 12 con giáp, Dần bước vào giai đoạn hoàng kim, vận khí tăng lên vùn vụt đỡ không kịp. Trong công việc, bạn đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách nhưng vẫn vượt qua nhẹ nhàng, không hề hấn gì. Nhờ vậy mà bạn được đánh giá cao, khả năng được thể hiện hết khiến ai cũng nể phục sát đất.

Bên cạnh đó, bạn còn được cấp trên khen thưởng, lương tăng lên mức đáng báo động. Tiền bạc của bạn trong thời điểm này khá vượng sắc, muốn gì được nấy, tha hồ tận hưởng lộc lớn trời ban. Tuy nhiên nên chú ý đến sức khỏe , đừng làm việc quá sức mà ảnh hưởng đến bản thân.

Tài lộc của Tỵ khá suôn sẻ, làm một hưởng mười tha hồ tận hưởng lộc lớn trời ban. Những người kinh doanh buôn một lời mười, đầu tư một vốn bốn lời. Người làm công ăn lương nhận được quyết định tăng lương thưởng, cơ hội thăng tiến đổ về ầm ầm.

Tỵ có công việc thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của bạn cũng có khá nhiều tin vui. Người độc thân tìm được duyên lành như ý. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian ở bên nhau. Cả hai không còn cãi vã nhiều, vô cùng tâm đầu ý hợp.

Tuổi Dậu

Dậu có công việc thuận lợi, vận tiền bạc cũng tăng lên đều đều. Trong công việc, ý tưởng của bạn được cấp trên đánh giá cao, cơ hội tăng lương thưởng khởi sắc. Trong chuyện tình cảm, người độc thân không tìm được ý trung nhân. Vì vậy hãy tập trung vào công việc đừng quá chú trọng chuyện tình duyên.

Dậu nên chuẩn bị tinh thần đón nhận lộc lớn trời ban. Theo tử vi mới nhất, bạn là con giáp may mắn cướp hết lộc lá của thiên hạ. Bên cạnh đó còn có con đường quan lộ rộng mở, tiền đổ về tiêu xài không hết.

Tuổi Hợi

Hợi được cấp trên trọng dụng - Ảnh minh họa: Internet

Hợi là con giáp giỏi giang, bản lĩnh được cấp trên trọng dụng, yêu mến. Bạn được đánh giá khá cao khả năng tiếp thu và học hỏi nên con đường quan lộ rộng mở. Vận tài chính của bạn trong thời điểm này cũng có nhiều khởi sắc, thuận lợi hơn bản thân mong muốn.

Vận tài chính của bạn được cải thiện, làm một hưởng mười, không còn lo lắng bất cứ điều gì. Thế nên hãy dành thời gian nghỉ ngơi trong thời điểm này để có sức khỏe và tinh thần làm việc tốt nhất.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm