Đúng ngày mai, thứ Hai 14/8/2023, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí tràn đầy, công việc thăng tiến như 'cá gặp nước', hoan hỉ làm gì cũng ra tiền

Tâm linh - Tử vi 13/08/2023 06:50

Thứ Hai 14/8/2023, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí tràn đầy, công việc thăng tiến như 'cá gặp nước', hoan hỉ làm gì cũng ra tiền.

Tuổi Sửu

Tài lộc của người tuổi Sửu sẽ có dấu hiệu khởi sắc vào đúng ngày mai. Với sự nhạy bén và tháo vát, con giáp này có thể tìm thấy được cơ hội kiếm tiền quý báu, từ đó nâng cao nguồn thu nhập của mình một cách đáng kể. Nhờ có tính cách ôn hòa, người tuổi này không khó để mở rộng các mối quan hệ xã giao. Hãy giữ mối liên hệ này vì sẽ rất có ích cho con đường phát triển sự nghiệp của bản thân.

Vận trình tình cảm tiến triển tốt đẹp. Người độc thân tìm thấy được người tâm đầu ý hợp với mình nhờ sự chân thành cũng như cá tính riêng của mình. Với các cặp đôi yêu nhau, người trong cuộc đừng quên nghĩ cho cảm xúc đối phương trước khi nói điều gì.

Đúng ngày mai, thứ Hai 14/8/2023, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí tràn đầy, công việc thăng tiến như 'cá gặp nước', hoan hỉ làm gì cũng ra tiền - Ảnh 1
Tài lộc của người tuổi Sửu sẽ có dấu hiệu khởi sắc vào đúng ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra như ý vào đúng ngày 14/8. Các công việc mà con giáp này đảm nhận, phụ trách vẫn tiến triển tuần tự và có dấu hiệu phát triển tích cực vào thời điểm này. Với nguồn tài chính như hiện tại, tuổi Dần có thể thoải mái chi tiêu, mua sắm những món đồ mình yêu thích. Tuy nhiên, bạn chớ nên tiêu tiền quá đà, mất kiểm soát chi tiêu có thể khiến túi tiền hao hụt nhanh.

Vận trình tình duyên của con giáp này sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt. Mối quan hệ tình cảm giữa tuổi Dần độc thân và người mình yêu thương sẽ tiến triển nhanh chóng. Với các cặp đôi đang yêu nhau, bản mệnh và nửa kia có cơ hội hóa giải hiểu lầm, mối quan hệ của cả hai lại ngọt ngào như xưa.

Đúng ngày mai, thứ Hai 14/8/2023, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí tràn đầy, công việc thăng tiến như 'cá gặp nước', hoan hỉ làm gì cũng ra tiền - Ảnh 2
Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra như ý vào đúng ngày 14/8 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất sẽ diễn ra “xuôi chèo mát mái”. Chính Ấn xuất hiện mang đến nhiều điều tốt đẹp cho người tuổi này trên phương diện liên quan đến công việc. Không những thế, sự thông minh và tài trí giúp bản mệnh có đủ bản lĩnh để đối mặt với khó khăn, thách thức sắp tới. Thiên Tài xuất hiện mang đến cho con giáp này một khoản lương thưởng tương xứng với những gì bạn đã bỏ ra trong suốt thời gian qua. 

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên ấm êm, tốt đẹp. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy đang trong giai đoạn ngọt ngào, lãng mạn vì cả hai luôn có sự quan tâm và chia sẻ với nhau những chuyện vui buồn trong cuộc sống.

Đúng ngày mai, thứ Hai 14/8/2023, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí tràn đầy, công việc thăng tiến như 'cá gặp nước', hoan hỉ làm gì cũng ra tiền - Ảnh 3
Công việc của người tuổi Tuất sẽ diễn ra “xuôi chèo mát mái” - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 13/8/2023, quý nhân nâng đỡ, làm một hưởng mười, 'gánh vàng gánh bạc' về nhà

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 13/8/2023, quý nhân nâng đỡ, làm một hưởng mười, 'gánh vàng gánh bạc' về nhà

3 con giáp quý nhân nâng đỡ, làm một hưởng mười, 'gánh vàng gánh bạc' về nhà vaoaf đúng ngày 13/8/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Video 26 phút trước
Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 32 phút trước
Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 26 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 2 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia