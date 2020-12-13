Đúng ngày mai thứ Hai 14/12, 4 con giáp mở cửa đón lộc lớn quý nhân phương xa mang đến

Theo tử vi mới nhất, vận trình của bạn có nhiều tin vui đổ về ồ ạt trở tay không kịp. Trong công việc, bạn được đánh giá khá cao tài năng, nguồn thu nhập tăng lên ầm ầm giúp bản mệnh xóa tan sự nghèo khổ trong nháy mắt. Trong chuyện tình cảm, cặp đôi yêu nhau vô cùng tâm đầu ý hợp, mối quan hệ gắn bó thắm thiết hơn.

Nguồn thu nhập của bạn tăng lên cấp số nhân, tiền bạc chạm đỉnh không đếm hết. Được quý nhân phương xa mang lộc đến cho, bạn không còn lo lắng chuyện tiền bạc trong thời điểm này.

Dần là con giáp may mắn chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều tin vui lớn trong thời điểm này. Trong công việc, bạn có nhiều thử thách nhưng cũng vượt qua dễ dàng vì có quý nhân nâng đỡ, đứng sau giúp sức. Nhờ vậy mà những việc bạn phụ trách đều mang lại thành tựu đáng nể khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Dần không lo thiếu trước hụt sau - Ảnh minh họa: Internet

Đời sống của bạn không còn thiếu trước hụt sau mà tha hồ mua nhà, sắm xe như ý mong muốn. Bạn có nguồn thu nhập từ nghề tay trái nên không còn lâm vào tình cảnh phải vay mượn khắp nơi. Nói chung Dần nên chuẩn bị tinh thần đón lộc lớn trời ban cho.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, Mão có tài giao tiếp khá giỏi nên đi đến đâu cũng được yêu mến đến đó. Công việc bạn đang phụ trách có bước phát triển vượt bậc, khởi sắc không ngừng. Nói chung tinh thần của bạn trong ngày khá tốt nên làm việc gì cũng thành công, tiền bạc chất đống không tiêu hết.

Bạn có nhiều bất ngờ trong chuyện tiền bạc. Làm một hưởng mười, được quý nhân nâng đỡ nên vận trình sáng như sao. Những việc bạn phụ trách đều mang lại nguồn lợi khủng, tha hồ tiêu không lo nghĩ.

Tuổi Mùi

Mùi có vận trình khá vượng sắc - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của Mùi khá suôn sẻ, muốn gì được nấy tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, vinh hoa phú quý. Trong thời điểm này, Mùi sở hữu khối tài sản khủng, tiêu hoài không hết. Tài khoản trong ngân hàng của bạn cứ tăng lên đều đều, cứ hết rồi lại đầy khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Đường tài lộc của bạn khá ổn định, có cơ hội làm giàu khi đầu tư làm ăn cùng bạn bè. Tuy nhiên khi đầu tư cũng nên thận trọng, đừng tin tưởng quá mức mà tiền mất tật mang.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm