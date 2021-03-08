Đúng ngày mai thứ Ba 9/3/2021: 3 cung hoàng đạo gặp ‘đối thủ’ trong công việc, khiến đường sự nghiệp ảnh hưởng xấu

Tâm linh - Tử vi 08/03/2021 00:47

Tử vi hàng ngày cho hay, đúng ngày mai thứ Ba ngày 9/3/2021, 3 cung hoàng đạo sau sẽ chạm trán với "đối thủ", nếu không khéo léo sẽ ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp nặng nề.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Theo sự di chuyển của các chòm sao, trong số 12 cung hoàng đạo, Song Ngư đang có dấu hiệu sẽ gặp phải một ‘‘kỳ phùng địch thủ’’, người này sẽ đưa ra những lý lẽ để phản bác lại luận điểm của bạn. Tệ hơn, anh ta còn ra mặt chống đối bạn trước mặt cấp trên. Điều này khiến bạn mất điểm và xấu hơn là không được tiến hành dự án mới theo kế hoạch.

Hãy chuẩn bị thật kỹ mọi thứ trước khi trình bày nó với cấp trên và đồng nghiệp. Hãy liệt kê những tình huống xấu nhất có thể xảy ra để có thể cố gắng phòng tránh. Đừng thể hiện sự bất mãn với người đối đầu này, vì bạn sẽ khiến mọi người càng đứng về phía anh ta thôi. 

Con số may mắn: 25

Màu may mắn: Nâu, xanh dương

Giờ may mắn: 6h-7h

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Đối thủ sẽ đưa ra những lý lẽ để phản bác lại luận điểm của Song Ngư - Ảnh minh họa: Internet

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Tử vi hàng ngày cho thấy ngày mai, thứ Ba, Thiên Bình sắp có được cộng sự mới. Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu cho thấy bạn và người cộng sự này không thể hợp tác với nhau. Sự xuất hiện của người mới này có ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp của bạn. Có thể đây chính là đối thủ nặng ký. 

Việc người này liên tục đặt ra những cách thức làm việc mới khiến bạn cảm thấy vô cùng bất mãn. Tuy nhiên, "hắn" lại rất được lòng mọi người trong công ty. Điều đó không đáng nói, tệ hơn là người mới này sẽ ra mặt chỉ trích cách làm việc của bạn. Tử vi ngày mới khuyên bạn hãy bình tĩnh, xem xét lại toàn bộ sự việc, cố gắng khắc phục nhược điểm của mình đừng để đối thủ có cơ hội ‘‘công kích’’ bạn.

Con số may mắn: 11

Màu may mắn: Vàng, xanh lá

Giờ may mắn: 15h-17h

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Sự xuất hiện của đối thủ có ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp của Thiên Bình - Ảnh minh họa: Internet

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Sự nghiệp luôn là mối bận tâm đầu tiên của Cự Giải, bạn luôn cố gắng làm việc chăm chỉ và hết mình. Tuy nhiên, chính bạn cũng không thể đề phòng được tất cả đối thủ xung quanh, có thể là người cùng ngành ‘‘ghen ăn tức ở’’, hoặc là chính đồng nghiệp cùng công ty với bạn.

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, đối thủ này đang ‘‘lăm le dòm ngó’’ vào các kế hoạch, dự định thăng tiến của bạn. Họ sẽ kéo bạn xuống bằng cách trực tiếp đối đầu với bạn trên mọi mặt trận. Sự chủ quan và tự cao hàng ngày của Cự Giải sẽ là khuyết điểm khiến bạn bị đánh bại. Lời khuyên dành cho bạn là hãy trao đổi với người bạn tin tưởng về những dự án sắp tới, và lắng nghe những góp ý từ người này để hoàn thiện. Vì chỉ có vậy, bạn mới có cơ hội ‘‘lật ngược ván cờ’’. 

Con số may mắn: 16

Màu may mắn: Xanh lam, cam

Giờ may mắn: 16h-17h

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Có thể đối thủ lại chính là đồng nghiệp của Cự Giải - Ảnh minh họa: Internet

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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