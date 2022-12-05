Đúng ngày mai, thứ Ba 6/12/2022, Tam Tai lẫn Thái Tuế đeo bám, 3 con giáp tiền bạc 'không cánh mà bay', công việc đen đủi đủ đường, đụng đâu hỏng đó

Tâm linh - Tử vi 05/12/2022 12:55

Thứ Ba 6/12/2022, Tam Tai lẫn Thái Tuế đeo bám, 3 con giáp tiền bạc 'không cánh mà bay', công việc đen đủi đủ đường, đụng đâu hỏng đó.

Tuổi Mão

Tử vi cho biết công việc của người tuổi Mão sẽ trở nên có chút không được hanh thông và trắc trở trong ngày thứ Ba này. Những kế hoạch mà người tuổi này đang thực hiện đều gặp đủ rắc rối phức tạp. Tuy nhiên, nếu bản mệnh biết cách kiểm soát sự tức giận, nóng nảy của mình sẽ giúp cho mọi chuyện được tốt đẹp trở lại. 

Hơn nữa, chuyện tình cảm của con giáp xui xẻo này có thể sẽ gặp phải một chút rắc rối và điều không vui. Thậm chí, tiểu nhân phá báo hiệu chuyện tình yêu giữa bạn và người ấy có thể bị kẻ thứ ba phá hoại. Nếu không đủ quan tâm chân thành thì cả hai khó có thể tiếp tục đi cùng nhau. 

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/12/2022, Tam Tai lẫn Thái Tuế đeo bám, 3 con giáp tiền bạc 'không cánh mà bay', công việc đen đủi đủ đường, đụng đâu hỏng đó - Ảnh 1
Tử vi cho biết công việc của người tuổi Mão sẽ trở nên có chút không được hanh thông và trắc trở trong ngày thứ Ba này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong ngày thứ Ba này, con đường sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ trở nên tương đối khó khăn, trở ngại. Người tuổi này gặp chút thử thách trong quá trình làm việc do có Tỷ Kiên xuất hiện. Đồng thời, bản mệnh có thể gặp phải ngáng trở của đồng nghiệp khi làm việc chung với nhau. Do đó, con giáp này cần phải xem xét lại cách tiết kiệm của mình nếu không muốn rơi vào tình trạng túng thiếu, nợ nần. 

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ không được khả quan. Bạn là người thường có xu hướng áp đặt mong muốn của mình lên người khác. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì e rằng mối quan hệ này khó có thể duy trì được bền lâu. 

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/12/2022, Tam Tai lẫn Thái Tuế đeo bám, 3 con giáp tiền bạc 'không cánh mà bay', công việc đen đủi đủ đường, đụng đâu hỏng đó - Ảnh 2
Trong ngày thứ Ba này, con đường sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ trở nên tương đối khó khăn, trở ngại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Con đường sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ diễn ra tương đối khó khăn, vất vả trong ngày 6/12/2022. Người tuổi này khó lòng tập trung để hoàn thành tốt công việc được giao do tâm tình bất ổn vào ngày này. Dó đó, bản mệnh lập tức hãy chấn chỉnh ngay nếu bản mệnh không muốn gặp rắc rối trong công việc. 

Vận trình tình cảm gặp chút rắc rối. Bạn cần thay đổi tính cách tự tin quá mức, kiêu ngạo của mình, đồng thời cũng không nên áp đặt bất cứ điều gì lên nửa kia nếu không muốn mối quan hệ này “sớm nở chiều tàn”. 

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/12/2022, Tam Tai lẫn Thái Tuế đeo bám, 3 con giáp tiền bạc 'không cánh mà bay', công việc đen đủi đủ đường, đụng đâu hỏng đó - Ảnh 3
Con đường sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ diễn ra tương đối khó khăn, vất vả trong ngày 6/12/2022 - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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