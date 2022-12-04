Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'uống no lộc trời', trúng số độc đắc, giàu lên trông thấy, tay ôm đống tiền viên mãn vào 2 ngày tới.
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Tuổi Dần
Thần Tài xuất hiện là một dấu hiệu cực kỳ may mắn đối với người tuổi Dần trên phương diện tài lộc trong 2 ngày tới. Bản mệnh vốn là người năng động nên luôn chủ yếu kiếm thêm nguồn thu phụ. Sự chăm chỉ của bạn sẽ được trả công xứng đáng. Tuy nhiên, bạn hãy có cách chi tiêu số tiền đó hợp lý, đừng tiêu xài phung phí, bừa bãi, đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh như thế này.
Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên vượng sắc. Chuyện tình cảm giữa người tuổi này và một nửa yêu thương của mình hạnh phúc ngập tràn do có sự tác động của Kim - Thổ tương sinh.
Tuổi Dậu
Người tuổi Dậu sẽ có tài vận tăng cao và khởi sắc vào đúng 2 ngày tới. Được quý nhân phù trợ nên con giáp này gặp nhiều may mắn. Họ nhận được những cơ hội làm giàu. Con giáp này làm ăn buôn bán cũng hanh thông, thuận lợi hơn trước. Con giáp này còn là người thường sống chan hòa, biết tiến biết lùi nên có nhiều mối quan hệ hữu hảo. Chính những mối quan hệ này sẽ giúp người tuổi Dậu làm ăn thuận lợi, vượng đường thăng tiến.
Về vận tình duyên, người tuổi này hiện tại đang cảm thấy thật hạnh phúc vì đã tìm thấy được chỗ dựa tinh thần vững chắc. Người độc thân tìm thấy được ý trung nhân sau khoảng thời gian dài tìm kiếm.
Tuổi Hợi
Con đường tài vận của người tuổi Hợi luôn hanh thông trong thời điểm tới. Bạn càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm sống, cởi mở hơn, xây dựng được các mối quan hệ bền chặt với mọi người. Để gia tăng nguồn tài chính của mình, bạn nên xuất hành đi về hướng Đông Bắc để gặp Tài Thần.
Bên cạnh đó, người tuổi Hợi có bản tính chân thành nên chắc chắn được những người xung quynh yêu mến. Các mối quan hệ này sẽ mang đến cho tuổi Hợi những cơ hội quý giá, khiến con đường tài lộc ngày càng nở rộ. Khi đó, tuổi Hợi sẽ chẳng còn phải lo lắng về chuyện tiền bạc.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.