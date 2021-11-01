Đúng ngày mai, thứ Ba 2/11/2021, may mắn phủ đầy trời, 3 tuổi được ban nhiều phúc khí, tiền tài nhiều như thác đổ

Tâm linh - Tử vi 01/11/2021 06:05

Tử vi 12 con giáp cho biết, thứ Ba 2/11/2021, 3 con giáp may mắn được ban nhiều phúc khí, tiền tài nhiều như thác đổ.

Tuổi Mão 

Cục diện Mùi Mão Bán Hợp trợ giúp khá nhiều cho vận trình của người tuổi Mão trong ngày này. Mọi việc trở nên thuận lợi hơn trước rất nhiều lần, bản mệnh nhanh chóng hoàn thành các nhiệm vụ được giao mà không gặp quá nhiều trở ngại. Những thành tích bạn mang về còn ghi điểm trong mắt cấp trên nữa.

Chưa kể Thực Thần ghé thăm báo hiệu tin vui tài lộc liên tiếp báo về cho con giáp may mắn này. Nhất là với ai làm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh hay nghề tự do, khoản tiền bạn kiếm được tại thời điểm này sẽ khiến không ít người phải thầm ghen tị đó.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Có quý nhân Tương Hội ở bên giúp sức, công việc của người tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này trở nên hanh thông suôn sẻ bất ngờ. Các mối quan hệ xã giao hài hòa còn mang đến cho bạn những cơ hội gặp gỡ, hợp tác làm ăn với những đối tác đáng tin cậy nữa.

May mắn càng gia tăng khi có Chính Tài đến bên ủng hộ con giáp này. Bạn sẽ chẳng còn phải lo lắng thêm gì về chuyện tiền bạc nữa. Không chỉ có đủ để tiêu dùng, bạn còn để ra cho mình một khoản khá khá để tiếp tục tái đầu tư.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thứ Ba này, may mắn sẽ gọi tên con giáp tuổi Ngọ trong ngày Mùi Ngọ Tam Hội như hôm nay. Con đường công danh sự nghiệp của bạn đang trên đà khởi sắc rực rỡ, những khó khăn đã được đẩy lùi, thay vào đó là những thành tích công việc hết sức khả quan. Đây là phần thưởng xứng đáng cho công sức mà bạn đã bỏ ra trong suốt thời gian qua.

Thiên Tài trợ mệnh, túi tiền của bản mệnh sẽ ngày càng đầy thêm trong ngày này. Các khoản tiền bất ngờ chảy về túi của bạn, có thể là khoản lương thưởng từ nghề tay trái, khoản nợ khó đòi, hay thậm chí là được cho tặng tiền bạc hay trúng thưởng, trúng số nữa.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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