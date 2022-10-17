Đúng ngày mai, thứ Ba 18/10/2022, hung vận ập đến bất ngờ, 3 con giáp 'thở cũng mất tiền', làm đâu hỏng đấy, công việc không tránh được xui xẻo

Tâm linh - Tử vi 17/10/2022 12:50

Thứ Ba 18/10/2022, 3 con giáp 'thở cũng mất tiền', làm đâu hỏng đấy, công việc không tránh được xui xẻo.

Tuổi Mão

Đúng ngày mai, con đường sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra không được suôn sẻ, thuận lợi. Dự đoán sẽ có vô vàn rắc rối phát sinh trong ngày đầu tuần, từ đó tạo ra cho người tuổi này không ít nỗi lo về những kế hoạch đang theo đuổi. Nếu không giữ bình tĩnh thì ắt hẳn là sẽ gây ra nhiều phiền toán hơn nữa.  

Vận trình tài lộc của con giáp xui xẻo này cũng sẽ đi xuống một cách rõ rệt. Các khoản phát sinh không thể lường trước được khiến cho con giáp này mau chóng rơi vào tình trạng “rỗng túi”. Song, lời khuyên là hãy học cách quản lý tiền bạc để nguồn tích lũy vững vàng trong tương lai. 

Đúng ngày mai, thứ Ba 18/10/2022, hung vận ập đến bất ngờ, 3 con giáp 'thở cũng mất tiền', làm đâu hỏng đấy, công việc không tránh được xui xẻo - Ảnh 1
Đúng ngày mai, con đường sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra không được suôn sẻ, thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sự nghiệp của tuổi Thìn trong ngày mai sẽ dễ gặp phiền toái và rắc rối không đáng có. Hung tinh xuất hiện khiến con giáp này gặp nhiều tai họa, đặc biệt là những ai đang làm việc tại chốn quan trường. Con giáp này cần phải kiểm soát tốt cảm xúc của mình, tránh nóng nảy và hành xử bộc phát để giảm tránh rủi ro cho mình.

Tình cảm chưa nhận được tín hiệu khởi sắc. Mối quan hệ tình cảm thường xuyên cãi vã vì những chuyện vụn vặt khiến cho người trong cuộc trở nên mệt mỏi, khó chịu. Nếu tiếp tục coi trọng cái tôi cá nhân thì tình cảm vẫn còn bấp bênh như vậy. 

Đúng ngày mai, thứ Ba 18/10/2022, hung vận ập đến bất ngờ, 3 con giáp 'thở cũng mất tiền', làm đâu hỏng đấy, công việc không tránh được xui xẻo - Ảnh 2
Sự nghiệp của tuổi Thìn trong ngày mai sẽ iễn ra dễ gặp phiền toái - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Mọi công việc của người tuổi Thân sẽ diễn ra tương đối khó khăn vào ngày thứ Ba này. Điềm báo có họa tiểu nhân đeo bám phá hoại mọi công sức, thành quả phải cố gắng rất lâu mới có được. Những tai hoạ nghiêm trọng phải khéo léo xử lý, giải quyết ổn thoả mới mong tiến hành những kế hoạch tiếp theo.

Vận trình tình cảm của bản mệnh sẽ gặp sóng gió. Người độc thân vì chưa gạt bỏ được quá khứ đau buồn ra khỏi tâm trí nên khó lòng tìm được tình yêu. Mối quan hệ gia đình dễ xào xáo, mâu thuẫn vì người trong cuộc không tìm được tiếng nói chung.

Đúng ngày mai, thứ Ba 18/10/2022, hung vận ập đến bất ngờ, 3 con giáp 'thở cũng mất tiền', làm đâu hỏng đấy, công việc không tránh được xui xẻo - Ảnh 3
Mọi công việc của người tuổi Thân sẽ diễn ra tương đối khó khăn vào ngày thứ Ba này - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 20 ngày tới, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp rực rỡ, tậu xe dễ xây nhà dễ như trở bàn tay

Đúng 20 ngày tới, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp rực rỡ, tậu xe dễ xây nhà dễ như trở bàn tay

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp dưới đây tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp rực rỡ, tậu xe dễ xây nhà dễ như trở bàn tay vào đúng 20 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp xui xẻo con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 1 giờ 28 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 2 giờ 29 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 3 giờ 31 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 3 giờ 39 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn