Đúng 20 ngày tới, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp rực rỡ, tậu xe dễ xây nhà dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 23:36

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp dưới đây tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp rực rỡ, tậu xe dễ xây nhà dễ như trở bàn tay vào đúng 20 ngày tới.

Tuổi Sửu

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ hanh thông hết mực vào đúng 20 ngày tới. Bạn sẽ được cấp trên đánh giá cao nhờ sự chăm chỉ và ý chí tiến thủ trong công việc. Con giáp này có khả năng nắm bắt cơ hội làm giàu nhanh chóng, từ đó nâng cao nguồn thu nhập một cách đáng kể. 

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ phát triển rực sáng. Nhờ tình tình ngay thẳng, phóng khoáng lại biết bao dung nên người cung này rất được lòng mọi người xung quanh. Tuy nhiên, bạn cũng đừng quá chủ quan mà bỏ qua cảm xúc của người ấy.

Đúng 20 ngày tới, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp rực rỡ, tậu xe dễ xây nhà dễ như trở bàn tay - Ảnh 1
Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ hanh thông hết mực vào đúng 20 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Con đường sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra không có gì khó khăn, vất vả. Người tuổi này ngày càng bộc lộ được sự nhanh trí, thông minh khi biết các tìm đường lui cho mình trong lúc gặp rắc rối. Vượt qua được giai đoạn khó khăn này là cách mà bản mệnh lại có thêm niềm tin rằng không có gì là không thể.  

Tình cảm của bản mệnh và người ấy trải qua khoảng thời gian ngọt ngào và êm ấm. Người độc thân sau khi tìm hiểu có thể sẽ tiến tới hôn nhân trong tương lai gần. Vốn không phải là người quá thân thiện, song người độc thân nhanh chóng chiếm được thiện cảm của nhiều người nhờ tính cách chân thành và tốt bụng. 

Đúng 20 ngày tới, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp rực rỡ, tậu xe dễ xây nhà dễ như trở bàn tay - Ảnh 2
Con đường sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra không có gì khó khăn, vất vả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ tương đối suôn sẻ và thuận lợi bất ngờ. Dường như cấp trên khá an tâm vì tin rằng người tuổi này sẽ luôn hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Nguồn thu nhập rủng rỉnh là phần thưởng mà bạn nhà xứng đáng nhận được sau những nỗ lực trong suốt thời gian vừa qua. 

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm cũng sẽ trở nên hài hòa, êm ấm. Hôn nhân viên mãn phần nào cho con giáp này sau những áp lực trong công việc. Học cách trân trọng chính là cách để chính bản thân mình cảm thấy hạnh phúc. 

Đúng 20 ngày tới, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp rực rỡ, tậu xe dễ xây nhà dễ như trở bàn tay - Ảnh 3
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ tương đối suôn sẻ và thuận lợi bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày 18/10/2022, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh, sự nghiệp nhảy vọt, tiền tài tăng nhanh

Đúng ngày 18/10/2022, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh, sự nghiệp nhảy vọt, tiền tài tăng nhanh

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây Thần Tài chiếu mệnh, sự nghiệp nhảy vọt, tiền tài tăng nhanh vào đúng ngày 18/10/2022.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 38 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 1 giờ 38 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 2 giờ 38 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 3 giờ 38 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người