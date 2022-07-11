Thứ Ba 12/7/2022, Thần Tài bỏ rơi, 3 con giáp 'sa cơ khánh kiệt', tình tiền luẩn quẩn, công việc làm gì cũng thất bại.

Tuổi Tý Đúng ngày mai, cục diện tương phá gây ra nhiều ảnh hưởng xấu cho vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Tý. Vì vậy con giáp này cần hết sức cẩn thận trong công việc. Rất có thể kẻ tiểu nhân sẽ xuất hiện phía sau lưng, gây trở ngại cho công việc của bản mệnh. Con giáp xui xẻo này cũng nên cân nhắc kĩ càng trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, không nên hành động theo cảm tính bởi có thể, những điều mà người tuổi Tý trông thấy chưa chắc đã hoàn toàn là sự thật. Lời khuyên dành cho con giáp này là hãy lắng nghe và quan sát nhiều chiều, nhiều phương diện hơn.

Đúng ngày mai, cục diện tương phá gây ra nhiều ảnh hưởng xấu cho vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Tý - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Người tuổi Thân sẽ có khá nhiều chuyện không hài lòng và dễ gặp chuyện tai bay vạ gió đúng ngày mai. Có thể những đánh giá không chính xác khiến cho con giáp này mất đi tâm trạng làm việc hào hứng, mất thêm khoảng thời gian để định hình và lấy lại tinh thần. Ảnh hưởng của cục diện tương phá, đường tài lộc không được như ý. Con giáp này cần phải chú ý chi tiêu hợp lý hơn. Kiếm tiền khó khăn vất vả thì bản mệnh phải biết trân trọng thành quả lao động của mình. Ngoài ra, bạn đừng vung tay quá trán, vì những ham muốn nhất thời mà chi tiêu hoang phí.

Người tuổi Thân sẽ có khá nhiều chuyện không hài lòng và dễ gặp chuyện tai bay vạ gió - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Do phải chịu tác động của cục diện tự hình nên người tuổi Dậu trở nên khá nóng nảy, nhất là khi có ai làm điều gì khiến con giáp này không vừa ý. Bản mệnh rất dễ nói lời tổn thương người khác bởi cái tính nói năng mà không suy nghĩ. Con giáp này hãy chú ý cách diễn đạt của mình sao cho khéo léo để tránh những rắc rối không đáng có. Đừng quá tự kiêu, cho rằng mình làm việc gì cũng đúng đắn và có tư cách chỉ trích người khác như vậy, bởi có thể chính tuổi Dậu cũng đang mắc sai lầm mà không nhận ra. Do phải chịu tác động của cục diện tự hình nên người tuổi Dậu trở nên khá nóng nảy - Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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