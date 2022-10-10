Đúng ngày mai, thứ Ba 11/10/2022, 3 con giáp 'gánh nợ còng lưng', sự nghiệp hao tổn đủ đường, tiền của mất mát

Tâm linh - Tử vi 10/10/2022 12:55

Thứ Ba 11/10/2022, 3 con giáp 'gánh nợ còng lưng', sự nghiệp hao tổn đủ đường, tiền của mất mát.

Tuổi Tỵ

Đúng ngày mai, mọi công việc của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra không được suôn sẻ và gặp nhiều bất lợi trong quá trình thực hiện. Bạn cũng không chấp hành nội quy công ty, do đó đã bị cấp trên khiển trách trong quá trình làm việc. 

Hơn nữa, chuyện tình cảm của con giáp xui xẻo này cũng trở nên đột ngột kém sắc. Bạn và một nửa của mình luôn có những điểm khác biệt mà không thể nào dung hòa được. Người độc thân không dám thổ lộ tình cảm của mình vì nghĩ rằng mình không xứng đáng với đối phương. 

Đúng ngày mai, thứ Ba 11/10/2022, 3 con giáp 'gánh nợ còng lưng', sự nghiệp hao tổn đủ đường, tiền của mất mát - Ảnh 1
Đúng ngày mai, mọi công việc của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra không được suôn sẻ và gặp nhiều bất lợi trong quá trình thực hiện - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của người tuổi Thân sẽ diễn ra có một chút vất vả và khó khăn. Trong quá trình làm việc, bạn có khả năng gặp phải những rắc rối phát sinh bất ngờ làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Do đó, bản mệnh cần hết sức tỉnh táo để tránh đưa ra những quyết định sai lầm. Ngoài ra, con giáp này nên hạ cái tôi của mình xuống để công việc diễn ra tốt đẹp hơn. 

Bản mệnh có bản tính thích ép buộc người khác làm theo ý mình, do đó đối phương khá khó chịu với bản mệnh vì điều này dẫn đến cãi vã nhau. Bạn hãy đặt mình vào người khác rồi suy nghĩ để có thể hiểu được hoàn cảnh của người trong cuộc. 

Đúng ngày mai, thứ Ba 11/10/2022, 3 con giáp 'gánh nợ còng lưng', sự nghiệp hao tổn đủ đường, tiền của mất mát - Ảnh 2
Công việc của người tuổi Thân sẽ diễn ra có một chút vất vả và khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi cho biết công việc của người tuổi Tuất sẽ diễn ra có một chút trắc trở. Những quyết định vội vàng đã khiến công việc kinh doanh của con giáp này gặp nhiều bất lợi. Do đó, bản mệnh hãy nên suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định quan trọng nào đó. 

Ngoài ra, vận tình cảm không được hanh thông. Những hiểu lầm ngày một tăng cao khiến người tuổi này và đối phương có dấu hiệu rạn nứt. Nếu muốn tiếp tục mối quan hệ này, cả hai cần nên ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với nhau. 

Đúng ngày mai, thứ Ba 11/10/2022, 3 con giáp 'gánh nợ còng lưng', sự nghiệp hao tổn đủ đường, tiền của mất mát - Ảnh 3
Tử vi cho biết công việc của người tuổi Tuất sẽ diễn ra có một chút trắc trở - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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