Đúng ngày mai, thứ Ba 11/1/2022, một bước sai lầm mà tan thành mây khói, 3 con giáp xui đủ đường, tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa, ném tiền qua cửa sổ

Tử vi 12 con giáp dự đoán, thứ Ba 11/1/2022, một bước sai lầm mà tan thành mây khói, 3 con giáp xui đủ đường, làm việc gì cũng thất bại ê chề.

Tuổi Tý Xem tử vi 12 con giáp, Tỷ Kiên chiếu mệnh, mối quan hệ xã giao của người tuổi Tý không mấy hài hòa trong ngày này. Khi sự cạnh tranh nội bộ ngày một căng thẳng hơn chính là lúc bạn cần phải hết sức tỉnh táo, đừng đánh mất lý trí để rồi đưa ra các quyết định sai lầm khiến cho mọi nỗ lực của bạn đổ sông đổ bể trong chốc lát. Ngũ hành Thổ khắc Thủy ảnh hưởng không nhỏ đến chuyện tình cảm của bản mệnh. Những hiểu lầm khiến giữa hai người luôn có một bức tường rào ngăn cách khó xóa mờ. Lúc này, chỉ có trò chuyện thẳng thắn mới có thể hóa giải được tất thảy mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Chịu ảnh hưởng của cục diện Dần Tỵ Tương Hại, người tuổi Dần gặp phải không ít rắc rối trong ngày này. Những nỗ lực của bạn trong suốt thời gian qua có thể chỉ vì một bước đi sai lầm mà tan thành mây khói. Lại thêm Thương Quan giáng mệnh, không chỉ công việc mà chuyện kinh doanh làm ăn của con giáp này cũng phải chịu những thiệt hại không hề nhỏ. Nếu bạn không tỉnh táo và sáng suốt hơn trong các quyết định của mình thì chuyện thất thoát tiền bạc trong thời điểm này là điều khó tránh.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Ngày Hợi Tỵ Tương Xung, những mâu thuẫn bất đồng cứ liên tục nảy sinh khiến con giáp tuổi Hợi khó có thể tập trung vào công việc. Tâm lý bất an khiến bạn dễ để xảy ra ra sai sót, khiến uy tín bị sụt giảm đáng kể. Lại thêm Kiếp Tài giáng mệnh, bạn cần hết sức cẩn trọng trong các quyết định liên quan đến tiền bạc trong ngày thứ ba này. Đừng dễ dàng tin vào lời dụ dỗ ngon ngọt của người khác mà đem tiền đặt vào nơi nguy hiểm. Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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