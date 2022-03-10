Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 11/3/2022, kẻ xấu ngáng đường, 3 con giáp xui liên tiếp xui, làm gì cũng không thành

Tâm linh - Tử vi 10/03/2022 17:28

Xin chia buồn với 3 con giáp xui xẻo trong ngày thứ 6 ngày 11/3/2022.

 

Con giáp tuổi Sửu

Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 11/3/2022, sự nghiệp của người tuổi Sửu phát triển theo chiều hướng xấu. Sự lơ là khiến bạn dễ gặp phải khúc mắc ngay cả trong những công việc tưởng chừng quen thuộc. Bạn cần hết sức cẩn thận mỗi khi đưa ra quyết định và tránh những hành động nông nổi, gây thêm phiền phức cho chính bản thân mình. Dù là việc đơn giản đến mấy cũng không được chủ quan.

Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 11/3/2022, kẻ xấu ngáng đường, 3 con giáp xui liên tiếp xui, làm gì cũng không thành - Ảnh 1
Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 11/3/2022, sự nghiệp của người tuổi Sửu phát triển theo chiều hướng xấu. Ảnh minh họa: Internet.

Tỷ Kiên cũng khuyên bạn nên tránh gây mâu thuẫn với bạn bè và đồng nghiệp. Nếu ý kiến có bất đồng, đôi bên cũng nên trao đổi một cách thiện chí, chớ nâng cao quan điểm của bản thân, hạ thấp quan điểm của người khác.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 11/3/2022, Kiếp Tài khiến người tuổi Thìn khó tránh khỏi những tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp. Bạn nên học cách kiềm chế, tự đánh giá lại bản thân mình trước khi tranh cãi hoặc oán trách người khác.

Bản mệnh vốn là một người kiên định và có chí tiến thủ, nhưng bạn không tài giỏi đến mức có thể bỏ ngoài tai lời hướng dẫn hoặc khuyên bảo của người khác đâu. Chớ nên hành động mù quáng kẻo bạn sẽ phải hối tiếc sau này đấy.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 11/3/2022, Tỷ Kiên cho thấy người tuổi Mùi là con giáp có chí tiến thủ và rất độc lập, mạnh mẽ. Một khi đã xác định được đích đến cho mình, bạn sẽ cố gắng thực hiện đến cùng, bất chấp việc có bị mọi người xung quanh phản đối hay không. Nhưng may mắn lại không mỉm cười với bạn. 

Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 11/3/2022, kẻ xấu ngáng đường, 3 con giáp xui liên tiếp xui, làm gì cũng không thành - Ảnh 2
Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 11/3/2022, Tỷ Kiên cũng khuyên bạn nên tránh gây mâu thuẫn với bạn bè và đồng nghiệp. Ảnh minh họa: Internet.

Tuy nhiên, hôm nay, bạn dễ rơi vào cảnh mâu thuẫn với đồng nghiệp vì ý kiến bất đồng. Chớ nên coi mình là nhất và bắt mọi người phải nghe theo 1 cách vô lý. Muốn mọi người nhất trí với mình, bạn phải trình bày vấn đề thuyết phục hơn.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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