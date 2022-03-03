Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 4/3/2022, 3 con giáp gặp SÓNG GIÓ chốn công sở, sự nghiệp bị ảnh hưởng, tình tiền không vượng

Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 4/3/2022, sự nghiệp của người tuổi Tý phải chịu những tác động không tốt do Kiếp Tài gây ra. Bạn nên hạn chế chuyện tranh cãi với đồng nghiệp, đừng để mọi chuyện “bé xé ra to”. Nếu có ý kiến bất đồng, đôi bên cần trao đổi với nhau một cách hòa bình, chớ nên đề cao quan điểm của bản thân mà hạ thấp đối phương, bởi bạn chưa chắc đã là người đúng.

Không những vậy, bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe , đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và người làm văn phòng. Thỉnh thoảng bạn nên đứng lên thư giãn và vận động chứ đừng ngồi một chỗ quá lâu.

Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 4/3/2022, người tuổi Dậu phải chuẩn bị tinh thần đối đầu với những rắc rối có thể xảy ra. Dù là ngày đi làm cuối cùng trong tuần thì bạn cũng không nên chủ quan trong công việc.

Bên cạnh đó, bản mệnh cũng không nên quá vô tư tin tưởng mọi người, dù đó là người bạn quen biết từ trước đi nữa, bởi điềm báo hôm nay có kẻ “ném đá giấu tay” xuất hiện. Hãy làm mọi việc bằng sức của mình, không hoàn toàn phụ thuộc vào ai.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 4/3/2022, mối quan hệ xã giao của người tuổi Tuất không được tốt đẹp như ý muốn. Có nhiều kẻ giả tạo đang cố gắng tiếp cận bạn với mục đích nhân cơ hội bạn sơ hở để kiếm lợi ích cho mình. Bạn nên giữ đầu óc tỉnh táo và lý trí, đừng vội tin lời người khác.

Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 4/3/2022, mối quan hệ xã giao của người tuổi Tuất không được tốt đẹp như ý muốn. Ảnh minh họa: Internet.

Thiên Quan khuyên bạn nên hạn chế việc tiếp xúc với người có chức cao vọng trọng nếu không muốn rước lấy phiền phức. Hãy giữ một khoảng cách thích hợp với họ chứ không nên cố tình tiếp cận để nịnh bợ, lấy lòng để kiếm lợi cho mình.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!