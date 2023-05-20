Đúng ngày mai, mùng 3/4 âm lịch, mưa tài lộc đổ ập xuống, 3 con giáp này muốn nghèo cũng khó, tài khoản tăng lên chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 20/05/2023 08:34

Sách tử vi chỉ rõ, dưới đây là những con giáp có vận tài lộc đỏ chót, mưa tiền vàng trút ập xuống đầu, tha hồ tận hưởng cuộc sống sung sướng trong ngày 3/4 âm lịch.

Tuổi Tỵ

Theo sách tử vi, điềm tốt sẽ áp đảo, nhất là về vận tài chính đối với tuổi Tỵ trong ngày 3/4 âm lịch. Tài vận của Tỵ cao ngút trời, lộc lá đổ về đầy nhà tiêu hoài không hết. Đáng chú ý, số tiền tiết kiệm trong ngân hàng cũng tăng lên mức đáng báo động.

Trong công việc, Tỵ được cấp trên đánh giá cao tài năng. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của Tỵ có chút trục trặc, chủ yếu đến từ nguyên nhân xa cách thời kỳ dịch bệnh. Tỵ cần biết tận dụng cơ hội này để tích cóp tiền bạc, bạn có thể tiết kiệm hoặc tái đầu tư để tiền đẻ ra tiền.

Đúng ngày mai, mùng 3/4 âm lịch, mưa tài lộc đổ ập xuống, 3 con giáp này muốn nghèo cũng khó, tài khoản tăng lên chóng mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Mão có sao may mắn chiếu mệnh nên gặp dữ hóa lành ngày 3/4 âm lịchi. Mọi chuyện đều được giải quyết êm đẹp, không xảy ra thất thoát tiền bạc. Ngoài ra, Mão được dự đoán gặp họa nhưng không bị dồn vào đường cùng, trái lại, tiền bạc, cơ hội thăng tiến còn đổ về liên tục giúp bản mệnh thoát khỏi cảnh nghèo khổ.

Về chuyện tình cảm, con giáp này được nhiều người yêu mến, tuy nhiên bạn chỉ tập trung vào công việc kiếm tiền nên có thể bỏ qua mối lương duyên trời cho. Thời điểm này, bạn sẽ nhận được nhiều điều tốt đẹp, hãy biết nắm bắt cơ hội để thể hiện hết khả năng của mình cho cấp trên thấy.

Đúng ngày mai, mùng 3/4 âm lịch, mưa tài lộc đổ ập xuống, 3 con giáp này muốn nghèo cũng khó, tài khoản tăng lên chóng mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp giàu có, tài năng được đánh giá cao trong những tháng tới. Con giáp này là người đa tài, giỏi giang nên bắt tay vào lĩnh vực gì cũng hanh thông thuận lợi. Nhất là về phương diện kinh doanh, bạn đầu tư một lời đến mười. Trong ngày 3/4 âm lịch, con giáp này sẽ may mắn được Thần Tài điểm tên trên sổ vàng, làm chơi ăn thật, cấp trên cất nhắc, tha hồ thăng quan tiến chức, tiêu tiền thả ga mà không sợ thiếu trước hụt sau.

Tuy nhiên, trái lại, chuyện tình cảm của Thìn không mấy khởi sắc. Người độc thân vẫn lẻ bóng, không tìm được duyên lành. Người có gia đình, người yêu không có nhiều thời gian dành cho nhau nên mối quan hệ lạnh nhạt, có nhiều sứt mẻ.

Đúng ngày mai, mùng 3/4 âm lịch, mưa tài lộc đổ ập xuống, 3 con giáp này muốn nghèo cũng khó, tài khoản tăng lên chóng mặt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm 

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