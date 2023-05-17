Dự đoán tuần đầu tháng 4 âm lịch, thần tài mang lộc đến cửa nhà 3 con giáp, may mắn đến nỗi khiến ai cũng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 17/05/2023 07:23

Tử vi dự đoán, trong tuần đầu tháng 4 âm lịch, 3 con giáp may mắn tiền tài hanh thông, công danh thăng tiến. Nếu biết cách tận dụng thời cơ sẽ trở nên giàu có, sống đời thảnh thơi.

Tuổi Dần

Bước sang tuần đầu tháng 4 âm lịch, người tuổi Dần vận trình thuận lợi, gặp nhiều điềm lành. Con giáp may mắn có cơ hội mở rộng sự nghiệp, thăng tiến thành công nhờ thắng được liên tiếp nhiều dự án lớn. Đường tài lộc hanh thông, Dần kiếm tiền như nước, dần dần trở nên khá giả, giàu có.

Nếu cứ tiếp tục cố gắng, bản mệnh sẽ sở hữu khối tài sản khổng lồ, cuộc sống “đế vương” không lo không nghĩ. Tuy nhiên, nhiều cơ hội chỉ đến một lần trong đời nên Dần cần cố gắng nắm bắt thật tốt. Biết chọn đúng thời cơ, bản mệnh sẽ lập tức phát tài phát lộc, trở nên giàu có, cuộc sống thảnh thơi không lo không nghĩ.

Dự đoán tuần đầu tháng 4 âm lịch, thần tài mang lộc đến cửa nhà 3 con giáp, may mắn đến nỗi khiến ai cũng ghen tị - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vận khí căng tràn, làm ăn phát đạt trong tuần đầu tháng 4 âm lịch. Dù bị ảnh hưởng của nhiều yếu tố khiến nhiều dự định của con giáp bị trì hoãn nhưng không vì thế mà ngăn được bước đường thăng tiến của con giáp.

Những công việc tay trái của Thân trong thời gian này pha1r triển không ngừng, mang đến cho bản mệnh món lợi nhuận khổng lồ. Con giáp có thể suy nghĩ đến việc tái đầu tư đển tiếp tục thu lợi hay chuyển hướng sang một lĩnh vực mới để thử thách bản thân. Vận trình đang lên, Thân làm gì cũng thành công.

Dự đoán tuần đầu tháng 4 âm lịch, thần tài mang lộc đến cửa nhà 3 con giáp, may mắn đến nỗi khiến ai cũng ghen tị - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vào tuần đầu tháng 4 âm lịch, người tuổi Dậu tiền bạc dồi dào, làm gì cũng thuận lợi. Các công việc cần làm đã được con giáp sắp xếp đâu vào đấy từ trước đó nên hiện tại, Dậu chỉ còn giám sát và đợi tiền chảy vào túi

Những mối quan hệ xã hội của Dậu cũng rất phát triển. Tuy không thể trực tiếp gặp mặt nhưng con giáp gây ấn tượng tốt với mọi người nhờ khả năng ăn nói khéo léo. Dự đoán, sắp tới, Dậu có thể gặp được tri kỷ của đời mình, cùng nhau tiến bước trên cả con đường sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Dự đoán tuần đầu tháng 4 âm lịch, thần tài mang lộc đến cửa nhà 3 con giáp, may mắn đến nỗi khiến ai cũng ghen tị - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

Đúng 12h hôm nay (26/3 âm lịch), các con giáp này vận thế thăng tiến, tiền bạc không ngớt đổ về, phát tài phát lộc

Đúng 12h hôm nay (26/3 âm lịch), các con giáp này vận thế thăng tiến, tiền bạc không ngớt đổ về, phát tài phát lộc

Những con giáp này năm nay sẽ đón lộc trời cho, không những thuận lợi may mắn mà còn tích được khối tài sản kếch xù đúng 12h ngày 26/3 âm lịch.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tháng 4 âm lịch tử vi đầu tháng 4 âm lịch tử vi cuối tháng 3 âm lịch tử vi ngày 27/3 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi 12 con giap con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 3 giờ 11 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 3 giờ 57 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 12 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 4 giờ 27 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 42 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 4 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'