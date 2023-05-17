Đúng 12h hôm nay (28/3 âm lịch): 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, giàu có vô biên, không thắng lớn cũng trúng đậm

Tâm linh - Tử vi 17/05/2023 03:16

Dự đoán đúng 12h ngày 28/3 âm lịch, ba con giáp sau đây sẽ càng đón nhận rất nhiều may mắn trong cuộc sống từ công việc, tình cảm, sức khỏe cho đến thu nhập.

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân trời sinh hiền lành, biết đối nhân xử thế. Họ là người để tâm vào công việc, gặp khó khăn không hề chùn bước khiến nhiều người ngưỡng mộ. Phần lớn những người tuổi Thân thường dám nghĩ dám làm, nỗ lực hết mình trong công việc. Vì vậy, bạn có cuộc sống khá sung túc, càng có tuổi cuộc sống càng viên mãn, thuận lợi, muốn gì được nấy.

Đúng 12h ngày 28/3 âm lịch, người tuổi Thân được thần Tài phù trợ nên tiền đổ vào tài khoản như nước. Bạn sẽ sống trong cảnh nhung lụa, giàu sang. Vì vậy, những chú Khỉ hãy cứ tin vào chính mình, bởi phúc phần trời cho sẽ giúp bạn cải vận, khổ mấy cũng thành đại gia, sung sướng như tiên khiến ai cũng phải ghen tỵ nhé.

Đúng 12h hôm nay (28/3 âm lịch): 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, giàu có vô biên, không thắng lớn cũng trúng đậm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất rất thông minh, nhanh nhẹn, có óc sáng tạo hơn người và chẳng ngại vất vả. Họ thường lấy được lòng tin của mọi người, được giao cho những trọng trách giúp sự nghiệp của tuổi Tuất có bước tiến triển đáng kể.

Dự đoán đúng 12h ngày 28/3 âm lịch, những người tuổi Tuất sẽ ngày càng thành công, giỏi giang nên thu nhập của con giáp tài năng này tăng theo cấp số nhân, có bạc tỷ trước ngưỡng 35. Thời gian này, người tuổi Tuất sẽ sang trang mới, không chỉ ăn nên làm ra, thăng tiến nhanh như diều gặp gió, con giáp giàu có này còn có của ăn của để, mua nhà sắm xe.

Đúng 12h hôm nay (28/3 âm lịch): 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, giàu có vô biên, không thắng lớn cũng trúng đậm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão trời sinh thông minh hơn người. Hơn nữa, bạn có tính quyết đoán, làm việc gì cũng đến nơi đến chốn và có gan làm giàu nên có chỗ đứng vững chắc trên thương trường. Bạn là người tự tin, nên công việc của bạn cực kỳ suôn sẻ. Tham vọng của bạn rất lớn nên bạn không ngừng cố gắng để thực hiện những ước mơ đó. Bởi vậy, cuộc sống của bạn tràn ngập vinh hoa phú quý. Thành quả bạn đạt được xứng đáng với công sức bạn đã bỏ ra.

Tử vi có nói, đúng 12h ngày 28/3 âm lịch, tuổi Mão dù làm công ăn lương hay tự kinh doanh thì tiền tài đều phất lên khiến bạn không ngờ tới. Tuổi Mão còn may mắn đến mức có cơ may trúng số phát tài, ngủ một đêm thức dậy đã nằm trên đống vàng, cứ thế mà giàu sụ. Hãy tận dụng thời cơ này thật tốt để đổi đời bạn nhé!

Đúng 12h hôm nay (28/3 âm lịch): 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, giàu có vô biên, không thắng lớn cũng trúng đậm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi tuần mới (15/5 - 21/5): Trời đất giao hòa, tứ linh tụ hội, 3 con giáp mở cửa đón tài lộc, làm chơi ăn thật, vươn lên làm giàu

Tử vi tuần mới (15/5 - 21/5): Trời đất giao hòa, tứ linh tụ hội, 3 con giáp mở cửa đón tài lộc, làm chơi ăn thật, vươn lên làm giàu

Mặc dù khoảng thời gian trước họ phải chịu nhiều khó khăn, thử thách nhưng trong tuần mới đến, con giáp này làm gì cũng may mắn, thuận lợi.

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