Đúng ngày mai, Chủ nhật 12/3/2023, Hỷ thần xuất hiện, 3 con giáp tài vận sáng chói, kiếm bộn túi tiền, công việc xuôi chèo mát mái, đắt hàng đắt khách

Về phần tài vận thì không có điểm gì chê trách, làm việc lớn việc nhỏ đều có thu hoạch nhờ có Tam Hợp cục trợ vận. Mặc dù tham vọng tiền bạc của bạn lớn hơn nhiều chứ không dừng lại ở hiện tại nhưng được cái bạn biết kiếm tiền, biết lo cho bản thân và gia đình, không ăn bám ai hết. Cục diện ngũ hành Hỏa khắc Kim không tốt cho vận trình tình cảm của bản mệnh. Trong ngày này bạn khá nóng tính, hay cáu gắt với mọi người xung quanh vì khó chịu. Một số người sống khá bất cần, thích ở một mình không muốn bất cứ ai can thiệp vào cuộc sống của mình.

Tuổi Hợi

Đường sự nghiệp có Chính Quan tương trợ nên Hợi có thể thở phào nhẹ nhõm rồi đó. Người ngoài cho rằng bạn gặp may nhưng thực chất nó chính là sự cố gắng nỗ lực rất nhiều từ trước đó. Chuyện làm ăn kinh doanh càng ngày càng bận rộn nhưng đem lại niềm vui cho bạn. Dựa vào tử vi hàng ngày nhận thấy đường tài lộc vượng phát, có thể là do các khoản đầu tư sinh lời, ký kết được hợp đồng lớn hoặc may mắn trúng thưởng. Một số bạn đang nảy sinh ý tưởng đầu tư cho hàng hóa, hợp tác kinh doanh trong đầu, bạn vô cùng thông minh và linh hoạt.

Cục diện Kim sinh Thủy đem tới sự may mắn cho con giáp này. Bạn đón nhận tin vui trong chuyện tình cảm, người đang yêu đừng để những lý do nhưng tuổi tác không hợp nhau trở thành rào cản ngăn cách hai người. Hợi có bạn bè tốt và chất lượng, tuy ít nhưng rất hiểu nhau.

