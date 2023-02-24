Chú ý đầu tháng 3/2023, 3 con giáp chiếm hết ân sủng Thần Tài, Hồng Loan chiếu mệnh, tài lộc cực phát, tiền nối đuôi nhau vào ví

Tâm linh - Tử vi 24/02/2023 15:50

3 con giáp được dự đoán may mắn, vận trình thăng tiến, tiền bạc dồi dào vào đầu tháng 3/2023. Chỉ cần con giáp tập trung cố gắng sẽ thu hái được nhiều thành công trong tương lai.

Tuổi Mão

Đầu tháng 3/2023, người tuổi Mão sẽ được Thần Tài ghé thăm, đón vận may liên tiếp, tài lộc ùn ùn kéo đến. Sự nghiệp của con giáp này đi lên nhanh chóng, làm việc gì cũng suôn sẻ. Nhờ đó, thu nhập cũng có dấu hiệu tăng lên.

Tuổi Mão càng bỏ nhiều công sức, càng cố gắng thì tài lộc nhận được càng nhiều, càng lớn. Thời gian tới, con giáp này chắc chắn sẽ bận rộn với công việc nhưng thành quả nhận được sẽ rất xứng đáng. Không chỉ vậy, vận trình sự nghiệp đỏ thắm mang lại nhân duyên tốt, giúp tuổi Mão có cơ hội gặp được một nửa ưng ý.

Chú ý đầu tháng 3/2023, 3 con giáp chiếm hết ân sủng Thần Tài, Hồng Loan chiếu mệnh, tài lộc cực phát, tiền nối đuôi nhau vào ví - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi dự đoán, đầu tháng 3/2023, đường tình duyên của tuổi Thìn sẽ thăng hoa rực rỡ. Điều này là động lực giúp Thìn tiếp tục cố gắng trong công việc và gặt hái nhiều thành công hơn nước. Đường công danh vượng phát, sức khỏe dồi dào nên cuộc sống của con giáp này không có nhiều phiền não. Thêm vào đó, quý nhân lúc nào cũng sẵn sàng hỗ trợ, biến mọi khó khăn của tuổi Thìn trở nên đơn giản.

Người tuổi Thìn gặp điều đại cát, thăng hoa trong công việc và tài lộc. Sự nghiệp làm ăn của Thìn sẽ ngày càng thuận lợi, tiền về đều đều. Thìn có thể tích lũy được một khoản tiền lớn để tách ra kinh doanh, tự mình làm chủ và sẽ có được một địa vị vững chắc trong xã hội, được mọi người kính trọng, nể phục. Thời gian tới, con giáp may mắn này có cuộc sống sung túc và thịnh vượng.

Chú ý đầu tháng 3/2023, 3 con giáp chiếm hết ân sủng Thần Tài, Hồng Loan chiếu mệnh, tài lộc cực phát, tiền nối đuôi nhau vào ví - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Bỏ lại vận đen đủi sau lưng, người tuổi Tuất sẽ chào đón nhiều điều may mắn bất ngờ khi sang đầu tháng 3/2023. Con giáp này có cơ hội khẳng định năng lực của bản thân, nhận được những hợp đồng làm ăn tốt giúp tăng thêm nguồn thu nhập.

Sinh ra đã có tài, giờ lại nhận được nhiều may mắn, tuổi Tuất chỉ cần nắm chặt cơ hội, tận dụng thời cơ là có thể phất lên thành đại gia. Thời điểm này được dự báo ngập tràn may mắn với người tuổi Tuất. Nhiều bảng hợp đồng lớn, cơ hội đổi đời sẽ đến với bạn, giúp “một bước lên tiên”, một năm sung sướng. Ngoài ra, con giáp còn có cơ hội gặp được quý nhân phù trợ. Người này sẽ là tri kỷ đưa đường chỉ lối cho con giáp đến thành công.

Chú ý đầu tháng 3/2023, 3 con giáp chiếm hết ân sủng Thần Tài, Hồng Loan chiếu mệnh, tài lộc cực phát, tiền nối đuôi nhau vào ví - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Giữa tháng 2 tài lộc cất cánh, cuối tháng quơ tay được cả núi tiền, 3 con giáp thu hút hết may mắn, hỷ sự triền miên

Giữa tháng 2 tài lộc cất cánh, cuối tháng quơ tay được cả núi tiền, 3 con giáp thu hút hết may mắn, hỷ sự triền miên

Tử vi cho thấy, 3 con giáp may mắn dưới đây có vận trình hanh thông, làm ăn phát đạt. Bản mệnh vượng phát vận may, tiền tài dư dả từ giữa đến cuối tháng 2.

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