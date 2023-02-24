Vào ngày 26/2, 27/2, 28/2: 3 con giáp được Thần Tài phát bao lì xì to tướng, kiếm tiền đạt đỉnh, vàng bạc chất cao như núi, phát lộc cực to

Tâm linh - Tử vi 24/02/2023 15:21

Dưới đây là những con giáp may mắn được quý nhân chỉ đường kiếm tiền, dẫn lối đến kho vàng không cần làm việc vất vả cũng sướng như tiên trong ngày 26/2, 27/2, 28/2.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, trong ngày 26/2, 27/2, 28/2, tuổi Mão bước trên con đường trải đầy hoa hồng, được quý nhân soi đường dẫn lối kiếm tiền siêu đỉnh. Bạn nhận được khá nhiều cơ hội thăng tiến. Được sao may mắn chiếu mệnh nên bạn không còn vướng bận bất cứ điềm xấu nào. Những cơ hội kiếm tiền cứ dồn dập đổ về, có thể dư dả mua nhà sắm xe trong thời điểm này.

Trong chuyện tình cảm, Mão quen được một người hợp tính hợp nết. Mục tiêu công việc bạn đề ra được hoàn thành tốt, cấp trên đánh giá khá cao về bạn. Hãy tận dụng thời điểm này để leo lên vị trí mà bản thân mong muốn. Tuy nhiên cũng nên chú trọng lời ăn tiếng nói, hành động của mình để không bị ai đánh giá xấu.

Vào ngày 26/2, 27/2, 28/2: 3 con giáp được Thần Tài phát bao lì xì to tướng, kiếm tiền đạt đỉnh, vàng bạc chất cao như núi, phát lộc cực to - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi, trong ngày 26/2, 27/2, 28/2, tuổi Mùi có thể vươn lên làm lãnh đạo, tiếng nói có trọng lượng được mọi người nghe theo. Những người cầm tinh con Dê nhận được khá nhiều lời khen, cơ hội kiếm tiền cũng không thiếu. Niềm vui tăng lên gấp đôi, gấp ba giúp tinh thần của bạn được thoải mái, vui vẻ hơn. Những vấn đề rắc rối trước đây cũng không còn tồn tại nhiều.

Lời khuyên của bạn nên tập trung vào công việc hiện tại của mình. Dồn hết sức lực để đạt được thành tựu như bản thân mong muốn. Về phương diện tình cảm, người độc thân tìm được ý trung nhân, duyên lành như ý. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian ở bên nhau.

Vào ngày 26/2, 27/2, 28/2: 3 con giáp được Thần Tài phát bao lì xì to tướng, kiếm tiền đạt đỉnh, vàng bạc chất cao như núi, phát lộc cực to - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp may mắn, tiền bạc công danh đổ về khiến bạn hoa mắt chóng mặt trong ngày 26/2, 27/2, 28/2. Nghề tay trái của bạn thu về nguồn lợi khủng khiến tâm trạng vô cùng vui vẻ. Những khoản nợ nần của bạn cũng được thanh toán hết, không còn nhiều chuyện buồn phiền như trước đây.

Những người tuổi Dậu thoải mái thực hiện mục tiêu của mình và được đánh giá cao tài năng. Hãy tận dụng cơ hội này để kiếm tiền, tha hồ tận hưởng cuộc sống đại gia trong thời điểm này. Bạn nên lên kế hoạch tỉ mỉ hơn để khi thực hiện ít mắc sai lầm kẻo bị tiểu nhân công kích, nói xấu sau lưng.

Vào ngày 26/2, 27/2, 28/2: 3 con giáp được Thần Tài phát bao lì xì to tướng, kiếm tiền đạt đỉnh, vàng bạc chất cao như núi, phát lộc cực to - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Tử vi cho thấy, 3 con giáp may mắn dưới đây có vận trình hanh thông, làm ăn phát đạt. Bản mệnh vượng phát vận may, tiền tài dư dả từ giữa đến cuối tháng 2.

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