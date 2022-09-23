Người tuổi Dần được Thiên Ấn che chở nên có cơ hội thăng tiến bất ngờ. Con giáp này được cấp trên tín nhiệm, giao cho những trọng trách có tầm ảnh hưởng lớn, tạo cơ hội để phát triển khả năng bản thân cũng như khẳng định vị trí tại nơi làm việc.

Ngũ hành tương sinh khuyến khích bản mệnh có những hoạt động gần gũi hơn với thiên nhiên để cải thiện sức khỏe . Việc này sẽ mang đến nhiều lợi ích thiết thực về mặt thể chất, tinh thần, đồng thời nâng cao chất lượng các mối quan hệ.

Bản mệnh được đánh giá cao nhờ bản tính cần cù, chăm chỉ, chịu khó lại hòa đồng với mọi người. Hãy tận dụng thế mạnh này để phát huy khả năng, tích lũy thêm kiến thức, đừng mãi đứng yên một chỗ vì rất uổng phí đó.

Bản mệnh được đánh giá cao nhờ bản tính cần cù, chăm chỉ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Chính Quan mang tới cho người tuổi Thìn một ngày làm việc hiệu quả nhờ vận trình ổn định. Ngày này chỉ cần bạn tập trung làm đúng chuyên môn thì sẽ không gặp vấn đề nào lo ngại. Kể cả kẻ xấu có nhòm ngó thế nào cũng không phải lo lắng hay gặp biến cố gì quá lớn.

Tinh thần làm việc của con giáp này trong ngày lên cao. Bản mệnh giải quyết mọi việc đâu ra đấy, có đầu có đuôi chứ không hời hợt theo kiểu làm nhanh nhanh chóng chóng cho xong việc, không màng tới hậu quả.

Hỏa sinh Thổ, trong gia đình, con giáp này cũng là một người dịu dàng và biết quan tâm, săn sóc. Bạn luôn chia sẻ với nửa kia mọi suy nghĩ của mình để đôi bên cùng thảo luận đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất.

Chính Quan mang tới cho người tuổi Thìn một ngày làm việc hiệu quả nhờ vận trình ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Bảy ngày 24/9/2022, tuổi Tuất duy trì được nguồn thu nhập ổn định và hôm nay thêm tài tinh nên tiết kiệm được kha khá tiền bạc. Tuy nhiên, một mặt nào cho thấy con giáp này đang quá an toàn rồi, hãy thử thách bản thân thêm một chút nữa.

Bản tính ôn hòa cũng giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi. Họ có thể là quý nhân của bạn trong tương lai, giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng quý. Vì thế hãy giữ liên lạc với họ nhé.

Thổ sinh Kim, mối quan hệ gia đình của người tuổi này rất hòa hợp, mọi thành viên đều quan tâm và yêu mến nhau. Gia đình chính là hậu phương vững chắc giúp bạn không ngừng phấn đấu vươn lên, không chịu đầu hàng trước khó khăn thử thách.

Thổ sinh Kim, mối quan hệ gia đình của người tuổi này rất hòa hợp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo