Đúng ngày mai (13/1/2022), thứ 5, 3 con giáp Kiếp Tài tác động, dễ xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp, tình duyên lạnh nhạt

Tâm linh - Tử vi 12/01/2022 06:39

Đúng ngày mai (13/1/2022), thứ 5 sẽ có 3 con giáp xui xẻo gặp phải vận tiểu nhân khiến công đường công danh sự nghiệp bị ảnh hưởng, tình cảm đôi lứa cũng nhạt nhòa, dễ xảy ra mâu thuẫn.

 

Con giáp tuổi Tý

Đúng ngày mai (13/1/2022), thứ 5 Kiếp Tài tác động khiến người tuổi Tý dễ vướng vào chuyện mâu thuẫn, bất đồng với đồng nghiệp. Hơn nữa, bản mệnh luôn coi mình là người đúng nên không chịu nghe theo bất cứ ai. Kiên định với quan điểm và mục tiêu mình đã đề ra là tốt, tuy nhiên, bạn cũng không nên sống ích kỷ, phải thỏa hiệp và làm điều phù hợp với số đông nhất.

Đúng ngày mai (13/1/2022), thứ 5, 3 con giáp Kiếp Tài tác động, dễ xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp, tình duyên lạnh nhạt - Ảnh 1
Đúng ngày mai (13/1/2022), thứ 5 Kiếp Tài tác động khiến người tuổi Tý dễ vướng vào chuyện mâu thuẫn. Ảnh minh họa: Internet.

Trong ngày này, chuyện tình cảm của cả 2 có nhiều bất đồng. Nếu muốn giải quyết vấn đề thì đôi bên phải luôn thẳng thắn chia sẻ với nhau mỗi khi gặp phải khó khăn hoặc bế tắc để cùng tìm ra cách giải quyết phù hợp.

Con giáp tuổi Tỵ

Đúng ngày mai, thứ 5 ngày 13/1, người tuổi Tỵ phải chịu nhiều tác động xấu do cục diện Tương Hại gây ra, vì thế hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối mặt với đủ loại rắc rối có thể xảy ra, đừng để những lời đặt điều sai trái khiến bạn ức chế, tổn thương. Tuy nhiên lúc bị vu oan, bạn nên dùng hành động thực tế để chứng minh bản thân mình, rồi trắng đen sẽ rõ ràng ngay thôi.

Trong ngày này, mối quan hệ gia đình của người tuổi Tỵ rất hài hòa nhưng tình cảm của các cặp đôi thì có chút rắc rối. Đôi bên phải mở rộng lòng mình để thông cảm và thấu hiểu nhau hơn. Nếu không thể trực tiếp giúp đỡ, bạn vẫn có thể giúp bạn thấy nhẹ nhõm hơn.

Con giáp tuổi Thân

Đúng ngày mai (13/1/2022), thứ 5 người tuổi Thân sẽ có một ngày làm việc vất vả do phải chịu tác động của cục diện Dần Thân Tương Xung. Nếu đã cố gắng mà kết quả đạt được chưa như mong muốn, bạn cũng đừng quá bi quan hay chán nản, cứ xem đó là một thử thách.

Đúng ngày mai (13/1/2022), thứ 5, 3 con giáp Kiếp Tài tác động, dễ xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp, tình duyên lạnh nhạt - Ảnh 2
Đúng ngày mai (13/1/2022), thứ 5 người tuổi Thân sẽ có một ngày làm việc vất vả do phải chịu tác động của cục diện Dần Thân Tương Xung. Ảnh minh họa: Internet.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm trong ngày này bản mệnh cũng cần phải quan tâm đến nửa kia của mình hơn chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc hoặc sở thích. Hãy có cách cân bằng cuộc sống của mình để tình cảm giữa cả hai không trở nên lạnh nhạt.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 7/1, 3 con giáp Kiếp Tài đe dọa, tài lộc không thông, sự nghiệp ảnh hưởng khiến mọi việc trở nên bế tắc

Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 7/1, 3 con giáp Kiếp Tài đe dọa, tài lộc không thông, sự nghiệp ảnh hưởng khiến mọi việc trở nên bế tắc

Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 7/1, có 3 con giáp kém may mắn khi xui xẻo vây quanh, tài lộc ảnh hưởng và cuộc sống liên tiếp gặp khó khăn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp ngày mai 3 con giáp xui xẻo con giáp Kiếp Tài

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 59 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 1 giờ 29 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 2 giờ 28 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 2 giờ 29 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 2 giờ 59 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 3 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 3 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm