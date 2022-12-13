Đúng ngày 15/12/2022: cục diện Tam Hợp, Thần Tài điểm giờ lành, 3 con giáp HỨNG TIỀN, HỐT BẠC, của cải ào ạt, đời lên hương trong một nốt nhạc

Tâm linh - Tử vi 13/12/2022 23:32

Đúng vào ngày 15/12, 3 con giáp sau gặp thời khắc "ngàn năm có một". Cùng đón chờ xem nhé!

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, những người cầm tinh con giáp tuổi Hợi gặp vận may vào đúng ngày 15/12. Nếu thực sự nắm bắt được cơ hội này, của cải sẽ nằm trong tầm tay của người tuổi Hợi. Họ có thể thẳng đường thăng tiến, thành công vượt bậc.

Trong ngày 15/12, người tuổi Hợi có cơ hội tìm được 1 số dự án có tiềm năng lớn, thành công nắm chắc, thu nhiều lợi nhuận. Tuy nhiên, con giáp tuổi Hợi cũng chú ý không quá cực đoan về mọi mặt trong cuộc sống. Đồng thời, họ cũng không nên dễ dàng bỏ cuộc mà kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình.

Để thành công, biến mơ ước thành hiện thực chắc chắn không dễ dàng gì. Nhưng nếu người tuổi Hợi không ngừng tìm tòi, có những ý tưởng mới trong công việc thì không bao lâu nữa họ có thể gặt hái được những trái ngọt, sống cuộc sống khiến nhiều người ghen tỵ. Bước vào đúng ngày 15/12, đa số những người tuổi Hợi đều công thành danh toại, nếu như họ không thể giàu có như bao người thì ít nhất cũng được tận hưởng cuộc đời bình yên, đời sống tinh thần và vật chất đủ đầy. Cuộc sống tuổi Hợi sẽ có nhiều thay đổi tích cực đáng mong chờ. 

Đúng ngày 15/12/2022: cục diện Tam Hợp, Thần Tài điểm giờ lành, 3 con giáp HỨNG TIỀN, HỐT BẠC, của cải ào ạt, đời lên hương trong một nốt nhạc - Ảnh 1
Cuộc sống tuổi Hợi sẽ có nhiều thay đổi tích cực đáng mong chờ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, những người cầm tinh con giáp tuổi Thân rất hòa thuận, dễ gần, tốt bụng. Họ cũng là người thông thạo đối nhân xử thế, luôn tạo dựng được các mối quan hệ xã hội hòa thuận, vui vẻ.

Đúng ngày 15/12, người tuổi Thân được chăm sóc chu đáo bởi ngôi sao may mắn. Nhờ đó mà con giáp tuổi Thân đón vận đào hoa vào nhà. Nếu biết nắm bắt cơ hội, người tuổi Thân sẽ đạt được ước nguyện, thành công. Con giáp tuổi Thân hãy nhớ, cần phải nắm chặt tay tình yêu của mình và nỗ lực vươn tới, tương lai sẽ liên tục đón nhận tin vui và hy vọng về tương lai tươi sáng.

Ngoài ra, đối với 1 số ít người tuổi Thân sẽ có đột phá lớn trong đầu tư và quản lý tài chính vào đúng ngày 15/12. Đồng thời, con giáp tuổi Thân cũng cần chú ý không nên chấp nhất với những lời chế nhạo, thiếu tin tưởng vào mình.

Đúng ngày 15/12/2022: cục diện Tam Hợp, Thần Tài điểm giờ lành, 3 con giáp HỨNG TIỀN, HỐT BẠC, của cải ào ạt, đời lên hương trong một nốt nhạc - Ảnh 2
Họ cũng là người thông thạo đối nhân xử thế, luôn tạo dựng được các mối quan hệ xã hội hòa thuận, vui vẻ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh những người tuổi Tý thông minh tài giỏi, họ không chỉ có khả năng xây dựng cuộc sống viên mãn, mà còn có thể kiếm được rất nhiều tiền. So với những con giáp khác, tuổi Tý có kỹ năng sinh tồn vượt trội. Trong cuộc sống, người tuổi Tý biết nhìn xa trông rộng, không để bản thân và gia đình rơi vào bế tắc, làm việc gì cũng suy nghĩ kỹ lưỡng, phải tìm được lợi ích trong đó thì mới làm.

Bước vào đúng ngày 15/12, những người tuổi Tý sẽ thăng hoa về cả tình lẫn tiền, cuộc sống tương lai ngày càng tươi sáng và đủ đầy. Đặc biệt, những người tuổi Tý sẽ gặp được nhiều may mắn, có khả năng đổi đời, sự nghiệp không những thăng hoa mà đời sống tinh thần còn hạnh phúc mỹ mãn, thậm chí có hỷ sự, cùng chờ xem nhé!

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi ngày 15/12 3 con giáp mang mệnh phú quý 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 46 phút trước
Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Hậu trường 55 phút trước
Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Tâm sự 56 phút trước
Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Sao quốc tế 57 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Video 1 giờ 26 phút trước
Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Sao quốc tế 2 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới