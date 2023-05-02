Đúng ngày 14/3 âm lịch: Hỷ sự ập vào nhà, 3 con giáp hưởng trọn lộc Thần Tài, chỉ cần búng tay là có tiền vàng

Tâm linh - Tử vi 02/05/2023 07:36

Tử vi dự báo: Trong ngày 14/3 âm lịch sẽ là thời điểm 3 con giáp này gặp nhiều may mắn, thuận lợi đủ đường.

Tuổi Sửu

Trong số 12 con giáp, tuổi Sửu luôn được đánh giá là thông minh, nhiều tài năng, tính cách cẩn thận và làm việc có kế hoạch. Họ là người khiêm tốn, không khoe mẽ về khả năng của bản thân, luôn âm thầm tích lũy sức mạnh, tiền của.

Trong ngày 14/3 âm lịch, người tuổi Sửu sẽ gặp cơ hội mới. Nhờ đó, sự nghiệp của con giáp này có bước tiến mới. Quý nhân sẽ giúp đỡ tuổi Sửu để kiếm một khoản tiền kha khá. Vận may tài chính được cải thiện rõ rệt.

Đúng ngày 14/3 âm lịch: Hỷ sự ập vào nhà, 3 con giáp hưởng trọn lộc Thần Tài, chỉ cần búng tay là có tiền vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Dù là đàn ông hay phụ nữ, người cầm tinh con rồng luôn thông minh, cá tính, dám nghĩ dám làm. Con giáp này có tham vọng kiếm tiền và đạt địa vị cao trong xã hội. Họ có thể làm việc không ngừng nghỉ để đạt đến thành công.

Ngay từ khi còn trẻ, con giáp này có thể đạt được sự nghiệp hiển vinh, nhà xe đầy đủ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tử vi có nói, trong ngày 14/3 âm lịch sẽ là thời kỳ hoàng kim của tuổi Thìn. Cả sự nghiệp, tài vận lẫn đường tình duyên của con giáp này đều rực rỡ, đỏ như son.

Đúng ngày 14/3 âm lịch: Hỷ sự ập vào nhà, 3 con giáp hưởng trọn lộc Thần Tài, chỉ cần búng tay là có tiền vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ thông minh, mạnh mẽ lại nhạy bén với thời cuộc. Cho dù sinh ra trong điều kiện không khá giả, tuổi Tỵ cũng sẽ tự vươn lên, trở thành đại gia, lắm tiền nhiều của. Những ngày đầu tháng, tuổi Tỵ gặp không ít khó khăn vì có tiểu nhân ngáng đường.

Tuy nhiên, trong ngày 14/3 âm lịch, vận may của tuổi Tỵ sẽ sang trang mới rực rỡ. Con giáp này sẽ nhận được may mắn từ Thần Tài, làm một hưởng mười, của cải dắt tay nhau đến cửa. Do đo, tuổi Tỵ đừng quá lo lắng, buồn phiền về những khó khăn.

Đúng ngày 14/3 âm lịch: Hỷ sự ập vào nhà, 3 con giáp hưởng trọn lộc Thần Tài, chỉ cần búng tay là có tiền vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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