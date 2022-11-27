Đúng khuya nay (27/11), TOP 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón tin vui, hỷ sự rơi trước ngõ, THẦN MAY MẮN ghé thăm, gia đạo ấm êm, cặp đôi viên mãn, bản mệnh hạnh phúc vô biên

Công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông. Sửu Dậu tam hợp củng cố vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Sửu. Được quý nhân giúp đỡ hết mình nên bản mệnh làm chuyện gì cũng được thuận buồm xuôi gió. Con giáp này nên tận dụng thời cơ trước mắt để mở rộng các mối quan hệ xã giao.

Được đào hoa trợ mệnh, vận tình duyên của bản mệnh cũng có dấu hiệu khởi sắc trong ngày ngũ hành Thủy sinh Mộc này. Lứa đôi trải qua khoảng thời gian hạnh phúc ngọt ngào bên nhau. Người độc thân cũng có cơ hội gặp gỡ được người tâm đầu ý hợp.

Vận trình tài lộc dồi dào. Con giáp này không cần phải quá lo lắng tới vấn đề tài chính trong ngày vì nguồn thu nhập đã quá dư dả, rủng rỉnh.

Công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi hàng ngày có quý nhân Tam Hội ở bên trợ mệnh, mọi việc dần trở nên suôn sẻ hanh thông hơn với người tuổi Dần. Các mối quan hệ xã giao trở nên hài hòa hơn, bản mệnh có thể thông qua đó mà có được cơ hội hợp tác với đối tác tiềm năng.

Sự xuất hiện của Chính Quan càng củng cố thêm vị thế của con giáp này. Với tinh thần trách nhiệm cao, bạn sớm lấy được tín nhiệm của đồng nghiệp và cấp trên. Hãy chuẩn bị tinh thần đón những trọng trách mới trong khoảng thời gian tới đi nhé.

Mặt tình cảm, các bạn độc thân cần mạnh dạn mạo hiểm hơn mới tìm được nhân duyên ưng ý. Các cặp đôi, mặt khác, có thể có những trải nghiệm hẹn hò mới mẻ và đầy nóng bỏng.

Sự xuất hiện của Chính Quan càng củng cố thêm vị thế của con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông. Trong quá trình thực hiện các kế hoạch, tuổi Mùi may mắn khi không gặp bất cứ trở ngại nào. Con giáp này nên tận dụng khoảng thời gian hiện có để học tập, nâng cao năng lực cũng như các kỹ năng chuyên ngành để có được bước tiến xa trong tương lai.

Tình cảm giữa con giáp tuổi Mùi và một nửa của mình tiến triển tốt đẹp. Riêng với những nàng chưa có chủ, bạn có thể phải cậy nhờ sự trợ giúp từ những ứng dụng hẹn hò, lời giới thiệu của người thân. Tuổi Mùi dễ gặp may hơn trong các giao dịch, thương thảo hợp đồng kinh doanh. Hôm nay bạn cũng trở nên quyết đoán hơn, dễ có quyết định khôn ngoan đến tiền bạc.

Ai đang bị bệnh có thể thấy sức khỏe giảm nhanh chóng. Bạn nên xem lại lối sống của mình chứ không phải đổ tại do thuốc không hợp, từ việc ăn uống cho tới nghỉ ngơi, đi ngủ đều phải được rà soát lại.

Tình cảm giữa con giáp tuổi Mùi và một nửa của mình tiến triển tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo