Đúng khuya nay 2/10: CHÚC MỪNG 3 con giáp này trúng số đổi đời, xoay chuyển càn khôn, bản mệnh lên hương nhanh chóng, mua nhà sắm xe, sớm điểm mặt trong danh sách đại gia

Tam Hợp mang tới rất nhiều tin vui trong ngày CN này cho người tuổi Thân. Trong công việc, bạn được cấp trên tạo điều kiện, đồng nghiệp hỗ trợ tối đa để phát huy khả năng cũng như nâng cao chuyên môn. Có thể nói, bạn đang ngày càng cho thấy mình là nhân tố quan trọng của tập thể.

Thổ - Hỏa tương sinh giúp cho bạn cải thiện tình cảm hiện tại của mình ví dụ như hai bạn đã có nhiều thời gian hơn để trò chuyện, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Quý nhân sẽ dẫn lối chỉ đường cho người độc thân tìm thấy người tâm đầu ý hợp với mình.

Vận tài lộc của tuổi Thân tăng tiến không ngừng, bản mệnh có thể nuông chiều bản thân, mua sắm thoải mái món đồ mình thích mà không lo về tiền bạc. Người kinh doanh đang bước vào giai đoạn phát triển thịnh vượng, nếu chú tâm làm ăn thì có thể tích trữ được một khoản rất khá.

Vận tài lộc của tuổi Thân tăng tiến không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những tham vọng hay giấc mơ của con giáp tuổi Tỵ luôn thật thú vị, nhưng giờ đây nhờ Thiên Ấn mà chúng không chỉ như vậy mà còn hàm chứa rất nhiều những thông tin giá trị, có thể sử dụng trong thực tế. Hãy trải nghiệm và khám phá các thông điệp tiềm thức mách bảo theo cách tích cực nhất mà bạn có thể nhé.

Hôm nay, con giáp này sẽ có một ngày bận rộn nhưng tiền bạc thì không đếm xuể được. Dịp cuối tuần là lúc người khác nghỉ ngơi lại chính là ngày mà bản mệnh kiếm tiền đầy tay.

Ngày Hỏa sinh Thổ còn tăng thêm niềm vui cho những chú Rắn khi các cặp đôi dần tháo gỡ được hiểu lầm, vướng mắc trong lòng mà cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian êm đẹp bên nhau. Những kỉ niệm càng ngày càng nhiều hơn, tình cảm đôi bên cũng thêm phần thắm thiết.

Những tham vọng hay giấc mơ của con giáp tuổi Tỵ luôn thật thú vị - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Năng lực kết nối của con giáp tuổi Dậu với đồng nghiệp trở nên vô cùng mạnh mẽ nhờ Chính Ấn tương trợ, nhờ đó mà mọi việc hôm nay diễn ra khá suôn sẻ. Có thể nói, lúc này là cơ hội để bạn xây dựng các mối quan hệ mới mẻ, ý nghĩa cho cuộc sống của chính mình đấy, đừng bỏ lỡ.

Người tuổi Dậu đón cơ hội cải thiện thu nhập của mình. Nguồn thu hôm nay chủ yếu từ nghề tay trái, các khoản đầu tư phụ.

Nhân duyên trong ngày cũng khá vượng nhờ có ngũ hành tương sinh che chở. Người độc thân có cơ hội mở rộng các mối quan hệ tiềm năng, từ đó tăng khả năng gặp được một nửa thích hợp. Người đã có đôi cũng tha hồ tận hưởng một ngày ngọt ngào bên nửa kia và gia đình của mình.

Người tuổi Dậu đón cơ hội cải thiện thu nhập của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo