Đúng hôm nay, thứ Tư ngày 7/9/2022, Kiếp Tài giáng họa, 3 con giáp vận trình kém sắc, dễ bị chèn ép, quấy rối, cần phải thận trọng

Tâm linh - Tử vi 07/09/2022 06:06

Tử vi ngày mới cho biết 3 con giáp này ngày hôm nay dễ gặp phải những trục trặc, khó khăn trong công việc, chớ nên hành động thiếu thận trọng

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp có nói, thứ Tư này Tý không được thuận lợi cho lắm, con giáp này gặp phải người có chức có quyền gây ngáng trở. Tình hình tài chính của tuổi Tý còn chậm, hoặc chỉ có tin, chấp nhận trên nguyên tắc thỏa thuận. Nếu có tài lộc đến là tiền trung gian nhờ chuyển dùm, có sự phân chia, tạm ứng. Tuy nhiên tử vi có nói, nhờ sự nhanh nhẹn và hành động chắc chắn nên con giáp này có thể tránh được mối họa này.

Tử vi nhắc nhở, thứ Tư này, Tý Mùi tương hại, nếu con giáp này không kiềm chế được cảm xúc, thể hiện thái độ tiêu cực thì nhận lại chỉ là những chuyện xui xẻo mà thôi. Bạn cũng cần đề phòng với các mối quan hệ ở nơi công sở vì sẽ dễ có sự xích mích, mất lòng.

Đúng hôm nay, thứ Tư ngày 7/9/2022, Kiếp Tài giáng họa, 3 con giáp vận trình kém sắc, dễ bị chèn ép, quấy rối, cần phải thận trọng - Ảnh 1
Tử vi 12 con giáp có nói, thứ Tư này Tý không được thuận lợi cho lắm, con giáp này gặp phải người có chức có quyền gây ngáng trở. Tình hình tài chính của tuổi Tý còn chậm, hoặc chỉ có tin, chấp nhận trên nguyên tắc thỏa thuận. Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Thương Quan là dấu hiệu không cát lành trong sự nghiệp của người tuổi Dần. Những ai tham gia thi cử, xin việc cần chuẩn bị tốt trước khi bước vào cuộc thi, nếu không dễ mắc phải những lỗi sai không đáng có. Hãy là con giáp sống có kế hoạch nếu muốn thành công.
 
Người làm công ăn lương có thể cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi do bị cấp trên hoặc đồng nghiệp chèn ép. Trước khi than thân trách phận, bạn cần nhìn nhận lại cách đối nhân xử thế của bản thân, xem mình có phải chính là nguồn cơn của mọi rắc rối hay không. Đừng để những lời nói hớ trở thành cái cớ cho kẻ tiểu nhân lợi dụng, khiến mình rơi vào rắc rối lớn hơn nữa.

Đúng hôm nay, thứ Tư ngày 7/9/2022, Kiếp Tài giáng họa, 3 con giáp vận trình kém sắc, dễ bị chèn ép, quấy rối, cần phải thận trọng - Ảnh 2
Thương Quan là dấu hiệu không cát lành trong sự nghiệp của người tuổi Dần. Những ai tham gia thi cử, xin việc cần chuẩn bị tốt trước khi bước vào cuộc thi, nếu không dễ mắc phải những lỗi sai không đáng có. Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra không như mong đợi. Tác động của Mão Dậu tương xung nhắc nhở những người này cần tập trung xử lý các vấn đề rắc rối lúc này. Mọi thứ có thể cùng lúc xấu đi, nhưng hãy cố giữ bình tĩnh rồi sẽ tìm được phương án để xử lý các vấn đề.

Vận trình tài lộc kém sắc. Kiếp Tài tác động nên tình hình tình tài chính của con giáp này gặp không ít khó khăn, tiểu nhân gây họa nên có thể sẽ gặp không ít rắc rối liên quan tới vấn đề tiền bạc. Bản mệnh được khuyên nên cố gắng kiểm soát tốt túi tiền của mình nếu không muốn rơi vào cảnh khó khăn.

Đúng hôm nay, thứ Tư ngày 7/9/2022, Kiếp Tài giáng họa, 3 con giáp vận trình kém sắc, dễ bị chèn ép, quấy rối, cần phải thận trọng - Ảnh 3
Công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra không như mong đợi. Tác động của Mão Dậu tương xung nhắc nhở những người này cần tập trung xử lý các vấn đề rắc rối lúc này. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

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