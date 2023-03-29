Đúng hôm nay, thứ Tư 29/3/2023, 3 con giáp 'ngã vào hố vàng', đụng đâu cũng thấy tiền tài, không thành rồng cũng thành phượng hoàng

Tâm linh - Tử vi 29/03/2023 06:35

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'ngã vào hố vàng', đụng đâu cũng thấy tiền tài, không thành rồng cũng thành phượng hoàng vào đúng ngày 29/3/2023.

Tuổi Sửu

Sự nghiệp người tuổi Sửu sẽ diễn ra “xuôi chèo mát mái”. Mọi kế hoạch mà người tuổi này đang thực hiện đều tiến hành theo đúng quỹ đạo mà mình mong muốn. Thêm vào đó, Quý Nhân hỗ trợ giúp bản mệnh nhanh chóng đạt được mục tiêu đề ra. Con giáp này có được nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính lẫn phụ nên khá hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này nhận tín hiệu khả quan. Tình yêu giữa bạn và người ấy được Lục Hợp che chở nên nhận nhiều sự ủng hộ của mọi người xung quanh. Người độc thân được bạn bè mai mối người hẹn hò phù hợp.

Đúng hôm nay, thứ Tư 29/3/2023, 3 con giáp 'ngã vào hố vàng', đụng đâu cũng thấy tiền tài, không thành rồng cũng thành phượng hoàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Cuộc sống của người tuổi Dần sẽ lên một tầm cao mới. Từ sự nghiệp, tình cảm đến tài vận, mọi thứ đều có một bước chuyển đặc biệt. Bên cạnh đó, nhờ sự thông minh của bạn mà càng về hậu vận, cuộc sống của họ càng sung túc hơn, thu nhập sắp tới cũng tăng từng ngày, vận may đến liên tiếp, giúp tuổi Tuất tìm ra cơ hội làm giàu.

Tình yêu lứa đôi có nhiều dịp nở hoa kết trái. Đặc biệt, trên những hành trình đi du lịch, công tác của bạn sẽ gặp không ít đối tượng lý tưởng. Do đó, bạn hãy lắng nghe điều trái tim muốn nói, không phải gượng ép bản thân làm gì cho khổ, nếu có tình cảm hãy tiến tới với nhau, tương lai phía trước.

Đúng hôm nay, thứ Tư 29/3/2023, 3 con giáp 'ngã vào hố vàng', đụng đâu cũng thấy tiền tài, không thành rồng cũng thành phượng hoàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Về tài lộc, tiền bạc của người tuổi Tỵ sẽ chỉ có lên chứ không có giảm, đồng thời bạn thích hợp tham gia vào quản lý tài chính và đầu tư, thu nhập nhờ thế mà không ngừng tăng cao. Đối với những người làm công ăn lương, bạn sẽ có thu nhập cao, lương thưởng hậu hĩnh, tiền gửi ngân hàng có lãi tăng đáng kể.

Về vận trình tình cảm sắp tới, con giáp này sẽ cảm nhận được những kết nối sâu sắc về mặt tinh thần với đối phương và tâm trạng của bạn sẽ luôn mãn nguyện khi nhận được tình yêu từ người ấy. Đồng thời, bạn và "nửa kia" sẽ có một khoảng thời gian chất lượng khi ở bên cạnh nhau. Dù là đang yêu hay đã kết hôn, thì mối quan hệ ngày càng sâu sắc, thân mật.

Đúng hôm nay, thứ Tư 29/3/2023, 3 con giáp 'ngã vào hố vàng', đụng đâu cũng thấy tiền tài, không thành rồng cũng thành phượng hoàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Sáu ngày 24/3/2023 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc lộc vô biên, sự nghiệp phất lên nhanh chóng, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, công việc trắc trở khó lường

Tử vi thứ Sáu ngày 24/3/2023 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc lộc vô biên, sự nghiệp phất lên nhanh chóng, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, công việc trắc trở khó lường

Tử vi ngày mới, thứ Sáu 24/3/2023 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Tuất phúc lộc vô biên, sự nghiệp phất lên nhanh chóng, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, công việc trắc trở khó lường.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 35 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 1 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng