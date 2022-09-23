Đúng hôm nay, thứ Sáu 23/9/2022, tà khí tan biến, phúc khí bủa vây, 3 con giáp có Thần Tài theo gót, tài chính cất cánh, lộc lá tràn đầy, muốn cạn tiền cũng khó

Đúng hôm nay, thứ Sáu 23/9/2022, tà khí biến mất, phúc khí dâng cao, 3 con giáp sau có tài chính vững vàng, không lo cạn kiệt tiền bạc
- Tử vi 4 ngày tới (22/9 - 25/9), thời kỳ "vàng son" mở cửa, 3 con giáp thi nhau vơ vét hết lộc lá trong thiên hạ, sự nghiệp vững chắc, tài chính hưng thịnh, tình duyên viên mãn
- Thực thần hộ mệnh vào đúng 12h ngày 22/9: Khai vận tụ tài, 3 con giáp mau chuẩn bị két sẵn mà hứng mưa tiền, công danh lẫn lộc lá song hành bay cao vút, lối đi trải thảm vàng thênh thang
Tuổi Sửu
Ngày hôm nay là thời gian ổn định cho người tuổi Sửu. Bạn sẽ không phải lo lắng quá nhiều trong chi tiêu do dòng tiền sẽ chảy về túi bạn đều đều từ các khoản đầu tư kèm với lương thưởng. Nếu như trước đây, công việc kinh doanh buôn bán của người tuổi Sửu khá ế ẩm và ảm đạm nhưng sang đến ngày này, mọi chuyện bắt đầu khởi sắc hơn.
Bạn sẽ có một ngày tất bật và hào hứng, liên tục nhận được nhiều đơn hàng và các hợp đồng sẽ được kí kết suôn sẻ. Đây cũng là thời điểm vô cùng thích hợp để tuổi Sửu đầu tư vào những dự án mới, tuy nhiên, làm gì thì làm bạn cũng phải luôn giữ mình tỉnh táo và sáng suốt nhé.
Tuổi Dần
Tuổi Dần được Tam hợp che chở nên vận trình trong ngày hôm nay nhìn chung diễn ra suôn sẻ, luôn ở thế chủ động. Công việc của con giáp này có sự khởi sắc rõ rệt. Tuổi Dần được giao những nhiệm vụ quan trọng và thể hiện xuất sắc năng lực của bản thân.
Tài lộc của tuổi Dần trong thời gian tới cũng có sự tăng trưởng rõ ràng. Con giáp này có thể tranh thủ cơ hội thuận lợi để tăng thêm thu nhập từ những công việc tay trái. Người làm kinh doanh có doanh có nguồn thu nhập ổn định dù vẫn có những thời điểm gặp khó khăn nhất định. Các nguồn hàng, nguồn khách vẫn tiếp tục duy trì ở trong tầm kiểm soát.
Tuổi Mùi
Ngày mới cũng mang đến cho người tuổi Mùi nhiều may mắn bởi tuổi Mùi sẽ có nhiều sao cát tinh chiếu rọi khiến mọi công việc đều hanh thông. Mọi chuyện rắc rối và phức tạp vẫn còn tồn đọng đều được tuổi Mùi giải quyết ổn thỏa. Nhờ sự thành công trong công việc, tuần này tuổi Mùi có thể nhận được rất nhiều cuộc hẹn của bạn bè để xin kinh nghiệm.
Vận trình tài lộc của người tuổi Mùi cực vượng. Dù làm công việc văn phòng hay kinh doanh buôn bán, mọi việc của tuổi Mùi đều hanh thông, lợi nhuận thu về đạt đỉnh. Tuy nhiên, Mùi cũng nên chú ý đến sức khỏe và sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hoặc thu xếp các chuyến đi du lịch nghỉ dưỡng đến những nơi có không khí mát mẻ cùng gia đình.
* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm