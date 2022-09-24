Đúng hôm nay, thứ Bảy (29/8 âm lịch), 3 con giáp 'cố gắng bao nhiêu có tiền bấy nhiêu', đưa tay hứng lộc, muốn gì có đó, thời cơ đổi đời chẳng còn xa

Tâm linh - Tử vi 24/09/2022 07:41

Tử vi cho thấy đúng hôm nay, thứ Bảy (29/8 âm lịch), những con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn hơn, có thể thu về khoản lợi nhuận lớn.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão vốn rất thông minh. Người tuổi Mão là con giáp hòa đồng, hướng ngoại và có nhiều bạn bè. Xung quanh họ cũng có nhiều quý nhân phù trợ. Trên con đường tiến thân, con giáp này dễ được người tốt giúp đỡ, vượt qua khó khăn, đạt tới thành công trong sự nghiệp.

Đặc biệt đúng hôm nay, thứ Bảy (29/8 âm lịch), người tuổi Mão có vận may đầy tay, được Thần Tài nâng đỡ nên vận trình tài lộc của họ vô cùng lý tưởng. Nếu như những người tuổi Mão còn đang làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, tin tưởng.

Ngay cả về mặt tình cảm cũng nở hoa đối với con giáp này, người có gia đình thêm yêu thương nhau, người độc thân sớm gặp được ý trung nhân hằng mong đợi. 

Đúng hôm nay, thứ Bảy (29/8 âm lịch), 3 con giáp 'cố gắng bao nhiêu có tiền bấy nhiêu', đưa tay hứng lộc, muốn gì có đó, thời cơ đổi đời chẳng còn xa - Ảnh 1
Đúng hôm nay, thứ Bảy (29/8 âm lịch), người tuổi Mão có vận may đầy tay, được Thần Tài nâng đỡ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Phần lớn những người tuổi Thân đều siêng năng, có năng lực. Họ luôn tò mò về thế giới xung quanh mình. Bản mệnh thích tìm hiểu những điều mới, ham học hỏi và là người có tinh thần trách nhiệm.

Đúng hôm nay, thứ Bảy (29/8 âm lịch), người tuổi Thân được các sao tốt soi chiếu, vận trình dự báo ngày càng suôn sẻ. Khó khăn, vướng mắc trước đây sẽ được tháo gỡ, áp lực giảm nhẹ. Nếu Thân chăm chỉ tích cực thì sẽ dư dả tiền bạc, có thêm một khoản tiết kiệm cho mình.

Thời gian tới, người tuổi Thân nên duy trì mối quan hệ hài hòa giữa các cá nhân, không nên quá cứng nhắc chuyện đúng sai. Chỉ cần làm được điều này Thân sẽ có thêm quý nhân phù trợ, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi.

Đúng hôm nay, thứ Bảy (29/8 âm lịch), 3 con giáp 'cố gắng bao nhiêu có tiền bấy nhiêu', đưa tay hứng lộc, muốn gì có đó, thời cơ đổi đời chẳng còn xa - Ảnh 2
Đúng hôm nay, thứ Bảy (29/8 âm lịch), người tuổi Thân được các sao tốt soi chiếu, vận trình dự báo ngày càng suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh những người tuổi Sửu cho dù trong tình cảm hay trong công việc thì đều có sự nỗ lực không ngừng, nỗ lực để xây dựng một tương lai tốt đẹp, nên họ dễ dàng có cuộc sống sung túc.

Đúng hôm nay, thứ Bảy (29/8 âm lịch), người tuổi Sửu sẽ có công việc ngày càng phát triển nhanh chóng, kết quả thu được thành công ngoài dự kiến.

Tình cảm lứa đôi ngày một viên mãn, ngọt ngào và tình cảm này cũng mang lại rất nhiều may mắn trong cuộc sống cho người tuổi Sửu đổi đời trở thành đại gia số má.

Đúng hôm nay, thứ Bảy (29/8 âm lịch), 3 con giáp 'cố gắng bao nhiêu có tiền bấy nhiêu', đưa tay hứng lộc, muốn gì có đó, thời cơ đổi đời chẳng còn xa - Ảnh 3
Đúng hôm nay, thứ Bảy (29/8 âm lịch), người tuổi Sửu sẽ có công việc ngày càng phát triển nhanh chóng. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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Nhờ được Thần Tài gọi tên nên mọi chuyện trong cuộc sống của 3 con giáp này diễn ra một cách thuận lợi.

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