Đúng hôm nay, thứ Ba ngày 4/10/2022, 3 con giáp tài lộc rợp trời, hỷ sự vây quanh, vận đỏ phủ kín, cuộc sống vươn tầm cao mới

Tâm linh - Tử vi 04/10/2022 07:34

Đúng hôm nay, thứ Ba ngày 4/10/2022, 3 tuổi có vận đỏ vây quanh, yên tâm hưởng phúc.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý có thu nhập khá đúng hôm nay, thứ Ba ngày 4/10/2022. Khoản tiền của bạn đến từ nhiều nguồn khác nhau, đôi khi phải vất vả một chút mới kiếm được. Bạn cần cân nhắc kĩ để đưa ra những quyết định tối ưu, giúp đảm bảo cân bằng thu chi.

Với người làm ăn kinh doanh, khó khăn được tháo gỡ, bạn nhận thành quả từ công việc cũ đem lại. Ngoài ra, việc buôn bán cũng gặp thời, bạn có con mắt tinh đời nên thường đi trước thời đại, khách hàng đông đúc, một vốn bốn lời.

Với người làm công ăn lương, bạn nhận được sự cất nhắc của cấp trên, đôi khi phải vất vả một chút, song công sức được trả giá xứng đáng. Tuy nhiên, cuối năm, tài lộc có dấu hiệu tiêu hao nhiều, chủ yếu dùng để thực hiện các công việc trọng đại như cưới hỏi, xây sửa nhà cửa.

Đúng hôm nay, thứ Ba ngày 4/10/2022, 3 con giáp tài lộc rợp trời, hỷ sự vây quanh, vận đỏ phủ kín, cuộc sống vươn tầm cao mới - Ảnh 1
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý có thu nhập khá đúng hôm nay, thứ Ba ngày 4/10/2022. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có tính cách mạnh mẽ và quyết đoán. Bản mệnh nói được làm được. Cho dù làm gì thì người tuổi Mão cũng giữ thái độ kiên trì, tận tâm đến cùng. Một khi đã đặt ra mục tiêu thì người tuổi Mão sẽ nỗ lực hết sức mình để thực hiện.

Đúng hôm nay, thứ Ba ngày 4/10/2022, vận trình của người tuổi Mão có nhiều khởi sắc. Mão được quý nhân giúp đỡ, công việc thuận lợi, tài vận khởi sắc. Giai đoạn này Mão cần chú ý đến các mối quan hệ cá nhân. Năng lực tốt cùng với quan hệ rộng giúp Mão có nhiều cơ hội ký kết hợp đồng mới, tăng lương, thăng chức.

Người làm kinh doanh nên chú ý đến các cơ hội đầu tư, làm ăn đến với mình. Nếu mở rộng mạng lưới quan hệ Mão sẽ tìm được con đường phát triển sự nghiệp.

Đúng hôm nay, thứ Ba ngày 4/10/2022, 3 con giáp tài lộc rợp trời, hỷ sự vây quanh, vận đỏ phủ kín, cuộc sống vươn tầm cao mới - Ảnh 2
Đúng hôm nay, thứ Ba ngày 4/10/2022, vận trình của người tuổi Mão có nhiều khởi sắc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đây được coi là thời gian người tuổi Thân có bước chuyển mình mạnh mẽ. Ngay từ đầu ngày, bạn đã đề xuất được nhiều ý tưởng sáng tạo. Một số ý tưởng và đề xuất của bạn sẽ được đón nhận và giành được sự đánh giá cao của mọi người xung quanh.

Trên phương diện tài lộc, đúng hôm nay, thứ Ba ngày 4/10/2022 lương và thưởng đều có xu hướng tăng. Người làm công ăn lương làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, nỗ lực bỏ ra thu được thành quả xứng đáng.
Người buôn bán cũng hứa hẹn sẽ gặt hái thành công ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ.

Trong chuyện tình cảm, con giáp may mắn này dành nhiều thời gian hơn để quan tâm tới gia đình và bạn bè. Các cặp vợ chồng đồng lòng đồng sức, luôn chia sẻ và thông cảm cho đối phương nên không khí gia đình đầm ấm, con cái được nuôi dạy trong môi trường tốt. Người độc thân hãy mở rộng trái tim đón nhận điều mới mẻ, có thể bạn sẽ gặp được đối tượng ưng ý nhanh thôi. 

Đúng hôm nay, thứ Ba ngày 4/10/2022, 3 con giáp tài lộc rợp trời, hỷ sự vây quanh, vận đỏ phủ kín, cuộc sống vươn tầm cao mới - Ảnh 3
Trên phương diện tài lộc, đúng hôm nay, thứ Ba ngày 4/10/2022 lương và thưởng đều có xu hướng tăng. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Từ hôm nay (3/10) đến cuối tuần, Cát tinh ban phúc, 3 con giáp có tiền bạc khắp lối, trời cho của cải để trước cửa nhà, thành công lừng lẫy

Từ hôm nay (3/10) đến cuối tuần, Cát tinh ban phúc, 3 con giáp có tiền bạc khắp lối, trời cho của cải để trước cửa nhà, thành công lừng lẫy

Từ hôm nay đến cuối tuần, 3 con giáp may mắn này sẽ gặt hái được những thành công đáng ngưỡng mộ nào.

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