Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 3/11/2023, 3 con giáp THẦN TÀI BỎ QUÊN, may mắn không đến, tiền tài không hanh thông, cuộc sống muộn phiền    

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 3/11/2023, tuổi Dần chịu ảnh hưởng của hung tinh Kiếp Tài nên có thể sẽ phải thất vọng vì kế hoạch đầu tư, làm giàu của mình không đạt hiệu quả như mong muốn. Có thể bạn nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, đến khi thực tế diễn ra không như dự định thì mới bàng hoàng nhận ra có vấn đề. Tử vi hôm nay khuyên bạn nên giữ cái đầu lạnh để tránh bốc đồng mà đầu tư vào các lĩnh vực có tính rủi ro cao vì xác suất mất tiền đang rất lớn.

Mộc khắc Thổ, con giáp này có thể xảy ra mâu thuẫn với nửa kia. Chuyện tình cảm của hai bạn đang đứng trước thử thách không nhỏ. Bạn nên bình tĩnh và lắng nghe lý trí của mình nhiều hơn. Chớ nên nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm kẻo đánh mất hạnh phúc của mình.

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 3/11/2023, tuổi Mão cảm thấy không thoải mái khi những việc không hay ho từ quá khứ bỗng nhiên bị gợi lại. Việc cứ phải giữ mãi sự khó chịu trong lòng không chỉ khiến bản thân phân tâm mà còn có nhiều tác động đến tâm trạng và tinh thần làm việc.

Ảnh minh họa: Internet

Để giữ bình tĩnh trước khủng hoảng, điều tuổi Mão nên làm là tránh đưa ra những hành động thiếu sự cân nhắc. Trong công việc, bản mệnh cũng không có cơ hội để thể hiện dù có nhiều ý tưởng sáng tạo độc đáo. Cũng vì thế mà vận trình tài lộc đi xuống trông thấy, có thể phải đi vay mượn để giải quyết rắc rối.

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 3/11/2023, tuổi Ngọ khó hoàn thành các kế hoạch công việc một cách suôn sẻ. Con giáp này khó phát huy được năng lực. Đã vậy hầu như bản mệnh luôn phải cáng đáng mọi việc một mình, ít nhận được sự giúp đỡ của người khác nên tiến độ khá trì trệ.

Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc không nhiều nhưng vẫn đủ ăn đủ tiêu. Thay vì ngồi đó than trách bản thân, con giáp này nên cố gắng tiết kiệm và nghĩ cách kiếm thêm tiền, càng về cuối năm thì bản mệnh càng sử dụng nhiều tới tài chính nên nếu không nỗ lực ngay từ bây giờ thì có lẽ sẽ muộn.

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