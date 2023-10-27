Đúng hôm nay, thứ Sáu ngày 27/10/2023, 3 con giáp NGỦ QUÊN TRÊN CHIẾN THẮNG, may mắn không đến, buồn phiền vây quanh, mất tiền mất của.

Đúng hôm nay, thứ Sáu ngày 27/10/2023, chịu ảnh hưởng từ cục diện Tương Xung khiến người tuổi Tý có một ngày trục trặc đủ đường, như thể mọi thứ đen đủi đều kéo đến cùng lúc vào ngày hôm nay. Bản mệnh dễ mắc sai sót trong công việc. Một số người không cẩn thận còn có thể bị khiển trách hoặc trừ lương.

Ngày Thủy Hỏa tương xung, chuyện tình cảm của người tuổi Tý cũng bị đe dọa. Ghen tuông vừa đủ sẽ là gia vị giúp tình cảm thêm thú vị, nhưng ghen quá mức sẽ chỉ khiến đôi bên nghĩ xấu về nhau và mối quan hệ sẽ khó mà kéo dài nếu hai bạn không đủ lòng tin vào đối phương.

Ngày này Tý còn gặp nhiều khó khăn ở phương diện tài chính, lúc này bạn nên hoạch định lại tình hình tài chính của mình vì khó khăn hiện tại đã rất rõ ràng, bạn không thể cứ mặc kệ cho mọi thứ trôi qua, nếu không thất thoát sẽ ngày càng lớn hơn. Bạn cũng có thể xin lời khuyên chuyên gia để cải thiện hiện tại.

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng hôm nay, thứ Sáu ngày 27/10/2023, công việc của Ngọ có thể sa sút đi khá nhiều. Thời gian mà công sức đã bỏ ra trước đó lại không được nhìn nhận xứng đáng. Điều này khiến bản mệnh thấy nản lòng, muốn buông xuôi vì không có động lực để bước tiếp.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc cũng không được lý tưởng. Con giáp này vì mải mê chạy theo những sở thích phù phiếm mà tiêu pha quá phung phí, ngay cả các khoản dự định để tích lũy cũng dùng đến. Nếu không kiểm soát cảm xúc và lựa chọn những thứ thực sự cần thiết với mình thì chẳng mấy chốc bản mệnh sẽ rơi vào cảnh túng thiếu.

Về mặt tình cảm, con giáp này có duyên nhưng khó thành. Bản mệnh yêu rất nhiều, muốn hi sinh vì nửa kia rất nhiều nhưng đối phương cứ hững hờ, vô tình như không biết. Thế nhưng chuyện tình cảm không thể gượng ép, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, chờ duyên phận đến với mình mà thôi.

Con giáp tuổi Hợi

Đúng hôm nay, thứ Sáu ngày 27/10/2023, tuổi Hợi có điềm báo xảy ra mâu thuẫn với người thân trong gia đình hoặc bạn bè đồng nghiệp. Thế nên con giáp này phải bình tâm suy xét để giải quyết tình huống sao cho thật thấu đáo, đừng chọn giải pháp tự cô lập bản thân. Dù sao bên cạnh Tuổi Hợi vẫn còn những người rất đáng tin cậy để có thể xin những lời khuyên hữu ích mỗi khi bản thân gặp phải hoàn cảnh nan giải.

Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, tuổi Hợi đừng chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, hãy sống và quan tâm đến cảm xúc của nửa kia thay vì chỉ biết đòi hỏi mọi thứ phải theo ý mình. Tinh thần của con giáp này dễ bị tác động bởi nhiều yếu tố như thời tiết, chuyện công việc, lời nói của những người xung quanh.

Tử vi phương Đông khuyên tuổi Hợi hãy cố gắng loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực và mở lòng để đón nhận thêm những điều tích cực. Tâm trạng vui vẻ, thoải mái là liều thuốc bổ cực tốt cho sức khỏe và ngược lại áp lực từ những buồn phiền sẽ là liều thuốc độc cực hại. Ngoài ra vì hôm nay tuổi Hợi rơi vào cục diện ngũ hành tương khắc nên bản mệnh cần chú ý cẩn thận hơn trong các hoạt động thường ngày, tránh vô tình bị tổn hại đến thân thể.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo