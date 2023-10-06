Đúng hôm nay, thứ Sáu ngày 6/10/2023, 3 con giáp XUI CÀNG THÊM XUI, hao tài tốn của, tiểu nhân hãm hại 

Tâm linh - Tử vi 06/10/2023 04:09

Xin chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đúng hôm nay, thứ Sáu ngày 6/10/2023 khi tiểu nhân tìm cách hãm hại, cuộc sống khó khăn, tài vận không thông nên khó càng thêm khó. 

Tử vi con giáp tuổi Mão

Đúng hôm nay, thứ Sáu ngày 6/10/2023, trong ngày Dậu Mão Tương Xung, tuổi Mão có họa thị phi bủa vây. Những lời gièm pha, đàm tiếu từ kẻ tiểu nhân bên cạnh không chỉ khiến bạn bị phân tâm trong quá trình làm việc mà còn ảnh hưởng không nhỏ tới danh tiếng của bản mệnh. Điều đó cũng làm giảm uy tín của con giáp này trong mắt khách hàng, cấp trên. 

Đúng hôm nay, thứ Sáu ngày 6/10/2023, 3 con giáp XUI CÀNG THÊM XUI, hao tài tốn của, tiểu nhân hãm hại  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với những xui xẻo phải đối mặt trong hôm nay, cách đối phó tốt nhất không phải là tranh cãi hay phân bua với kẻ đó, mà bạn nên chứng minh bằng chính chất lượng công việc của mình. Bạn làm tốt thì sẽ chẳng ai có thể nghi ngờ năng lực của bạn được nữa. 

Ngày này Mão cũng được nhắc nhở cần phải tỉnh táo và thận trọng trong các vấn đề tiền bạc. Chỉ một chút thiếu cảnh giác cũng có thể khiến cho công sức gây dựng bấy lâu của bạn đổ bể, càng chẳng nói đến những hành động thiếu lý trí có thể gây ra tai họa lớn tới thế nào.

Tử vi con giáp tuổi Thân 

Đúng hôm nay, thứ Sáu ngày 6/10/2023, vận trình của Tuổi Thân không khả quan, bản mệnh càng lo lắng thì người ta càng dễ hành động vội vàng, hấp tấp và cuối cùng mắc phải sai sót trong khi đáng lẽ có thể hoàn thành mọi việc tốt hơn thế. Tuổi Thân có thể sẽ phải hối hận vì thành quả trong tay bỗng tan thành mây khói.

Đúng hôm nay, thứ Sáu ngày 6/10/2023, 3 con giáp XUI CÀNG THÊM XUI, hao tài tốn của, tiểu nhân hãm hại  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, hôm nay Tuổi Thân có thể sẽ cảm thấy buồn bã trong lòng về chuyện tình cảm. Bạn vẫn ước mơ về nửa kia của mình, nhưng tới khi có một người cùng chung bước rồi thì lại nhận ra mọi chuyện chẳng giống như mình nghĩ.

Về sức khỏe, Tuổi Thân cảm thấy không được tốt cho lắm. Các bệnh về xương khớp đang khiến bạn lo lắng. Về chế độ dinh dưỡng hằng ngày bản mệnh nên bổ sung vitamin D vào chế độ ăn uống hằng ngày bởi vitamin có hiệu quả cho xương hơn là dùng sữa.

Tử vi con giáp tuổi Dậu 

Đúng hôm nay, thứ Sáu ngày 6/10/2023, tuổi Dậu nên hành xử cẩn trọng trong các mối quan hệ hợp tác. Ngày này bản mệnh có xu hướng nghi ngờ nhiều hơn, khó có thể đặt niềm tin vào ai đó nên việc hợp tác khó thành. Hãy chắc chắn rằng mình đang không quá đa nghi và làm quá mọi chuyện.

Đúng hôm nay, thứ Sáu ngày 6/10/2023, 3 con giáp XUI CÀNG THÊM XUI, hao tài tốn của, tiểu nhân hãm hại  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Về mặt tình cảm, cặp đôi yêu xa dễ vì xa mặt nên cách lòng, dễ hờn ghen, giận dỗi vì cảm thấy đối phương thờ ơ với mình. Lời khuyên cho con giáp này là nên thành thật với nửa kia. Nhiều bí mật quá có thể làm nảy sinh những nghi ngờ không đáng có giữa cả hai, càng khiến tình cảm dễ đổ vỡ.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo 

Đúng ngày mai, thứ Sáu ngày 6/10/2023, 3 con giáp BÃO TỐ NGẬP TRỜI, xui xẻo vây quanh, làm đâu thua đó, dễ bị mất tiền 

Đúng ngày mai, thứ Sáu ngày 6/10/2023, 3 con giáp BÃO TỐ NGẬP TRỜI, xui xẻo vây quanh, làm đâu thua đó, dễ bị mất tiền 

Xin chia buồn với 3 con giáp đúng ngày mai, thứ Sáu ngày 6/10/2023, xui xẻo vay quanh, tiền mất tật mang, làm gì cũng phải hết sức dè chừng. 

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