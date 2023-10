Đúng hôm nay, thứ Sáu ngày 13/10/2023, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG VẬN ĐEN, khó khăn kéo đến, tài lộc sụt giảm, tiền bạc thất thoát 

Đúng hôm nay, thứ Sáu ngày 13/10/2023, người tuổi Thìn có thể gặp vài chuyện phiền toái do quá trình làm việc chung với người khác nảy sinh sự mâu thuẫn. Có thể sự thẳng thắn của bản mệnh là tốt nhưng trong nhiều tình huống nó không hề có lợi, nhất là khi muốn nâng cao quan điểm cá nhân sẽ rất dễ khiến căng thẳng gia tăng. Dù ngày này có Thiên Tài chiếu mệnh nhưng để có thể thực hiện thành công kế hoạch kiếm tiền của mình, Thìn vẫn cần phải nỗ lực nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày này, vận trình tình cảm của người tuổi Thìn dễ có trục trặc. Hôn nhân, tình cảm đôi lứa nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi. Lý do có thể vì tuổi Thìn trở nên nóng nảy hơn mức bình thường, bạn không chịu lắng nghe ý kiến của người khác vì luôn cho rằng mình đúng.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng hôm nay, thứ Sáu ngày 13/10/2023, ngày Mùi Thìn Tương Hình, người tuổi Mùi có thể gặp rắc rối do đặt lòng tin nhầm chỗ. Việc con giáp này nhẹ dạ cả tin quá mức cũng dễ trở thành lý do để kẻ xấu lợi dụng và trục lợi. Ngày này bạn còn có thể gặp những căng thẳng về tài chính. Nếu phải đưa ra quyết định liên quan tới tiền bạc, con giáp này có thể sẽ phá hỏng mọi thứ do sự nóng vội của bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm kém sắc. Xuất hiện nhiều vết rạn nứt, mâu thuẫn trong mối quan hệ yêu đương của các cặp đôi. Tình cảm dần dần sẽ rạn nứt vì người trong cuộc thiếu đi ý muốn hòa giải, gắn kết. Người độc thân hãy cứ tự tin là chính mình bởi điều đó sẽ làm nên sức hút riêng biệt của bạn.

