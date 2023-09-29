Đúng hôm nay, thứ Sáu 29/09/2023, 3 con MÂY MÙ CHE LỐI, xui xẻo quay quanh khiến cuộc sống bị ảnh hưởng, buồn càng thêm buồn

Đúng hôm nay, thứ Sáu 29/09/2023, tuổi Tỵ có họa tiểu nhân treo lơ lửng trên đầu. Con giáp này được nhắc cần cẩn trọng trong lời ăn tiếng. Có thể những lời nói tưởng chừng như vô tình của của bản mệnh khiến người khác bị hiểu sai, lấy đó làm cái cớ để đâm thọc bản mệnh.

Vận trình tình cảm khởi sắc, nhân duyên vượng, rất tốt cho người độc thân tìm kiếm được một nửa cho mình vì được nhiều người yêu mến, tìm hiểu. Những cuộc gặp gỡ tình cờ có thể mở ra duyên phận bất ngờ.

Tình hình tài chính cũng đang có dấu hiệu báo động khi con giáp này chi tiêu quá mức cho phép. Tuổi Tỵ nên kiểm soát chi tiêu bằng việc thay đổi thói quen mua sắm tùy tiện, nếu không muốn cháy túi bất cứ lúc nào không hay. Thay vào đó hãy tìm kiếm các kênh đầu tư phù hợp để tăng thêm thu nhập.

Con giáp tuổi Thân

Đúng hôm nay, thứ Sáu 29/09/2023, cục diện Tương Xung tác động không tốt tới vận trình ngày mới của tuổi Thân. Những thành quả trước đó trong công việc khiến con giáp này trở nên vô cùng tự tin, thậm chí là kiêu ngạo. Chính vì thế mà bản mệnh luôn tự cho rằng mình là đúng, không chịu thỏa hiệp với người khác, dễ gây thù chuốc oán.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày này, Thân cần giữ thái độ trung thực và khiêm tốn, không đổ lỗi hay chỉ trích người khác và không khoe khoang về bản thân, nếu không sẽ chỉ chuốc rắc rối vào người. Trong bất cứ quyết định nào, bản mệnh không nên hành động theo cảm tính, đặc biệt không nên ra quyết định chỉ vì tính sĩ diện hay bướng bỉnh, ngang ngược, muốn chứng tỏ bản thân.

Kim khắc Mộc dự báo, đường tình duyên không mấy lý tưởng, nhiều mâu thuẫn khiến con giáp này phải đau đầu ứng phó, thậm chí đôi lúc còn cảm thấy bế tắc, muốn tìm thú vui bên ngoài. Có lẽ bạn cũng nên phải xem lại chính bản thân mình trước khi đổ lỗi cho đối phương.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng hôm nay, thứ Sáu 29/09/2023, Hung tinh Kiếp Tài tác động, tuổi Dậu cần phải cẩn trọng trong những quyết định liên quan đến tiền bạc bởi hôm nay bạn dễ bị hao tài tốn của vì sự chủ quan của mình. Nếu không cẩn thận tìm hiểu kỹ thông tin sẽ dễ mắc sai lầm đấy. Đừng nghĩ rằng cứ đầu tư là sẽ sinh lời sinh lãi, không phải lĩnh vực nào cũng phù hợp với bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Chẳng những vậy, vận trình công việc cũng có phần không được suôn sẻ cho lắm. Hung vận khá lớn, người tuổi Dậu có muốn xoay sở cũng lực bất tòng tâm. Kẻ tiểu nhân đứng trong bóng tối điều khiển, bản mệnh nơi ngoài sáng khó bề mà né tránh, liên tiếp gặp bất lợi.

Ngũ hành xung khắc khiến chuyện tình cảm bình bình, không có quá nhiều biến động nhưng cũng không có sự chuyển biến nào rõ rệt. Tình yêu đến từ hai phía, một người cố gắng thay đổi thôi là chưa đủ, đừng để cho người ấy cảm thấy ngột ngạt trong mối quan hệ của hai người chỉ vì sự kiểm soát của bạn.

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