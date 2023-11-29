Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 29/11/2023, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, vận may thăng hoa, phất lên giàu to, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 29/11/2023, vận trình sự nghiệp của tuổi Sửu khá thuận lợi, các vấn đề khó đều tìm được phương án giải quyết ổn thỏa. Thiên Ấn chiếu mệnh, may mắn là con đường sự nghiệp của bản mệnh lại khá hanh thông. Bạn biết điểm mạnh của mình ở đâu để phát huy đúng lúc, nhờ vậy mà bạn dần khẳng định được vị thế của mình trong tập thể.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Sửu may mắn khi đang có một người để yêu thương. Nửa kia hiểu và thông cảm cho những khuyết điểm, thậm chí là tật xấu của con giáp này mà không một lời chê bai. Vợ chồng san sẻ với nhau những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, cùng nhau vượt qua khó khăn.

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 29/11/2023, Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Mùi sẽ nhận được nhiều bài học quý giá trong ngày hôm nay, cốt là bạn khiêm tốn lắng nghe. Kinh nghiệm của người đi trước sẽ giúp bạn tránh được nhiều rắc rối trong tương lai đấy. Người làm lãnh đạo đưa ra được những quyết sách đúng đắn, giúp tập thể thoát khỏi lối mòn. Bản mệnh còn có khả năng sử dụng người đúng lúc đúng chỗ nên ai cũng phát huy được ưu thế của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tình cảm, con giáp này được khuyến khích hâm nóng tình cảm với bạn đời. Người độc thân nếu đang có ấn tượng tốt với một người nào đó thì hãy dũng cảm theo đuổi điều mình yêu thích, đừng vì tự ti mà bỏ lỡ mất cơ hội.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 29/11/2023, báo hiệu tín hiệu vui cho tuổi Tuất. Sự nghiệp lúc này khá hanh thông, bản mệnh có thể xử lý công việc tương đối dễ dàng mà không gặp nhiều khó khăn. Ngày này cũng mang tới tuổi Tuất kết quả đáng mừng trong việc kết hợp làm ăn, kinh doanh. Nhất là những ai đầu tư đúng hướng trong dịp cuối năm này có thể thu hút nhiều tiền bạc về mình.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình duyên của người độc thân rất tốt, bản mệnh sẽ có động thái để đối phương biết lòng mình. Đối phương cũng bật đèn xanh với bản mệnh. Hai người có thể tiến gần hơn để hiểu thêm về nhau.

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