Đúng hôm nay (mùng 9/9 âm lịch), 3 con giáp hưởng lộc tổ tiên, vận đỏ quấn thân, thu hút tiền tài, đỏ cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 04/10/2022 07:55

Đúng hôm nay (mùng 9/9 âm lịch), 3 con giáp này được Thần Phật phù hộ độ trì nên sẽ gặp rất nhiều may mắn, thuận lợi.

Tuổi Mùi

Đúng hôm nay (mùng 9/9 âm lịch), người tuổi Mùi gặp được rất nhiều điều may mắn trên phương diện tiền bạc. Có quý nhân nâng đỡ, bản mệnh gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Với người làm ăn, việc kinh doanh buôn bán khá khẩm, nguồn tiền quay vòng đều. Thời điểm này, bạn nên nhanh tay ký kết những hợp đồng mà bạn nhận thấy rằng có giá trị.

Hãy tin tưởng vào con đường mà mình đã chọn, bạn hoàn toàn có thể trở thành người dẫn đầu xu hướng, thu về khoản tiền vừa nhanh vừa nhiều gấp mấy lần người khác. Với người làm công ăn lương, bạn có khả năng biến thách thức thành cơ hội khẳng định bản thân.

Hãy mạnh dạn nêu lên ý tưởng và bắt tay vào triển khai kế hoạch, chỉ cần phấn đấu, cấp trên luôn sẵn sàng dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng hoặc thậm chí là thăng chức, tăng lương.

Đúng hôm nay (mùng 9/9 âm lịch), 3 con giáp hưởng lộc tổ tiên, vận đỏ quấn thân, thu hút tiền tài, đỏ cả tình lẫn tiền - Ảnh 1
Đúng hôm nay (mùng 9/9 âm lịch), người tuổi Mùi gặp được rất nhiều điều may mắn trên phương diện tiền bạc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có tính cách thật thà, ngay thẳng và biết đối nhân xử thế. Bản mệnh cũng tốt bụng, không ngại giúp đỡ người khác khi thấy họ gặp khó khăn. Vì vậy mà Hợi cũng nhận được phúc báo trời ban, hưởng nhiều may mắn trong cuộc sống.

Đúng hôm nay (mùng 9/9 âm lịch), Hợi gặp may mắn liên tiếp. Công việc có nhiều tiến triển thuận lợi giúp Hợi đạt thành tích tốt. Một số người được cấp trên khen thưởng. Những người làm kinh doanh buôn may bán đắt, có cơ hội gặp đối tác uy tín. Nhờ làm ăn chăm chỉ, có tâm nên gặt hái nhiều thành quả tốt.

Người làm công ăn lương có thể sẽ được tăng lương hay tăng thưởng bởi những thành quả mà bạn đạt được trong khoảng thời gian này.

Đúng hôm nay (mùng 9/9 âm lịch), 3 con giáp hưởng lộc tổ tiên, vận đỏ quấn thân, thu hút tiền tài, đỏ cả tình lẫn tiền - Ảnh 2
Đúng hôm nay (mùng 9/9 âm lịch), Hợi gặp may mắn liên tiếp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đúng hôm nay (mùng 9/9 âm lịch), người tuổi Ngọ dần lấy lại tinh thần và xoay chuyển tình thế một cách ngoạn mục. Mọi nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp và đánh giá chính xác. Chẳng những vậy, bạn còn được quý nhân trợ lực, đồng nghiệp yêu mến, cấp trên tin tưởng, khiến hiệu suất làm việc nâng cao hơn hẳn. 

Với những bạn làm kinh doanh thì đây là một ngày khá bận rộn với những đơn hàng tới tấp bay về. Đặc biệt, con giáp này còn tìm được nhiều mối làm ăn tiềm năng, cũng biết cách duy trì các mối khách hàng lâu năm để có được nguồn thu nhập ổn định.

Đáng mừng hơn, đây cũng chính là thời điểm lý tưởng để người độc thân mở rộng quan hệ xã giao, chủ động kết bạn hoặc bày tỏ tình cảm nếu đã có đối tượng trong lòng. Khả năng cao bạn sẽ gặp được người trong mộng ở tình huống vô cùng bất ngờ. Trong khi đó, các cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng có thể tính chuyện hôn nhân đại sự. 

Đúng hôm nay (mùng 9/9 âm lịch), 3 con giáp hưởng lộc tổ tiên, vận đỏ quấn thân, thu hút tiền tài, đỏ cả tình lẫn tiền - Ảnh 3
Đúng hôm nay (mùng 9/9 âm lịch), người tuổi Ngọ dần lấy lại tinh thần và xoay chuyển tình thế một cách ngoạn mục. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Từ hôm nay (3/10) đến cuối tuần, Cát tinh ban phúc, 3 con giáp có tiền bạc khắp lối, trời cho của cải để trước cửa nhà, thành công lừng lẫy

Từ hôm nay (3/10) đến cuối tuần, Cát tinh ban phúc, 3 con giáp có tiền bạc khắp lối, trời cho của cải để trước cửa nhà, thành công lừng lẫy

Từ hôm nay đến cuối tuần, 3 con giáp may mắn này sẽ gặt hái được những thành công đáng ngưỡng mộ nào.

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