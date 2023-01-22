Đúng hôm nay, mùng 1 Tết: Thần Tài BAN PHÁT LÌ XÌ, 3 con giáp đón nhận "biển cả tiền tỷ, đại dương vàng bạc", giàu sang rực rỡ đón năm mới thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 22/01/2023 06:37

Đúng hôm nay, 3 con giáp sẽ đón nhận ngày đầu tiên của năm mới tràn đầy tiền, vàng bạc châu báu không thiếu món gì. Cùng xem tử vi hôm nay nhé!

Tuổi Tỵ

Theo các chuyên gia phong thủy, nếu phải chọn ra 1 con giáp được Thần Tài ưu ái, quý nhân chiếu cố, tiền bạc lúc nào cũng dư dả, gặp thuận lợi may mắn đủ đường thì đó nhất định là tuổi Tỵ. Bản mệnh này lại có vận quý nhân vượng, đi đến đâu cũng có người yêu mến, trợ giúp, dù có gặp trở ngại gì thì cũng nhanh chóng được khơi thông, kết quả cuối cùng vẫn thỏa nguyện, lợi nhuận thậm chí còn vượt xa cả mong đợi của họ, sự nghiệp cũng dễ bề thăng tiến.

Về đường tình duyên, hôm nay (mùng 1 Tết) là một ngày cát lành, phù hợp cho những người còn đang cô đơn muốn tìm người vun đắp những mối quan hệ lâu dài. Những người tuổi Tỵ đang ở trong một mối quan hệ nào đó thì có thể thành gia, lập thất, ổn định gia đình.

Đúng hôm nay, mùng 1 Tết: Thần Tài BAN PHÁT LÌ XÌ, 3 con giáp đón nhận 'biển cả tiền tỷ, đại dương vàng bạc', giàu sang rực rỡ đón năm mới thịnh vượng - Ảnh 1
Về đường tình duyên, hôm nay (mùng 1 Tết) là một ngày cát lành, phù hợp cho những người còn đang cô đơn muốn tìm người vun đắp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo các chuyên gia phong thủy, từ góc độ tử vi khoa học, trong hôm nay (mùng 1 Tết), tuổi Dậu lâm cục diện Phá Thái Tuế nhưng do Dần Dậu Nhị Hợp, chủ về công việc làm ăn có mở mang thêm, có sự thay đổi về nơi ăn chốn ở, vận quý nhân vượng nên tuổi Dậu hãy tận dụng cơ hội này để làm chủ vận mệnh của mình, xây dựng cho bản thân và gia đình một cuộc sống ổn định và vững chắc về mặt kinh tế nhé.

Tử vi học có nói, hôm nay (mùng 1 Tết) tuổi Dậu có Chính Ấn và Thái Âm cát tinh chiếu mệnh, chỉ cần kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng thì ắt sẽ thành công, thậm chí nằm ngoài sự mong đợi.

Về đường tình duyên, nếu như thời gian trước tình cảm của tuổi Dậu luôn trúc trắc, không đi đến đâu thì hôm nay họ cũng dễ gặp người hợp ý, thậm chí tiến đến hôn nhân ngay trong nửa đầu năm nay.

Đúng hôm nay, mùng 1 Tết: Thần Tài BAN PHÁT LÌ XÌ, 3 con giáp đón nhận 'biển cả tiền tỷ, đại dương vàng bạc', giàu sang rực rỡ đón năm mới thịnh vượng - Ảnh 2
Tử vi học có nói, hôm nay (mùng 1 Tết) tuổi Dậu có Chính Ấn và Thái Âm cát tinh chiếu mệnh. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Nhắc đến tuổi Tý, người ta sẽ nghĩ ngay đến sự thực dụng và tấm lòng chăm lo, vun vén cho gia đình. Ở bên cạnh những người tuổi Tý, bạn sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái, dường như mọi áp lực trong cuộc sống đều đã tan biến.

Tuổi Tý trời sinh tính tình nồng hậu, đặc biệt tốt bụng, hào phóng. Bây giờ là lúc bạn phải nắm bắt cơ hội, chăm chỉ làm việc, cuộc sống tương lai sẽ sung túc, hạnh phúc.

Theo tử vi, từ hôm nay (mùng 1 Tết), vận may của những người tuổi Tý sẽ lên như diều gặp gió. Tiền bạc ngày càng rủng rỉnh, mở ra nhiều hy vọng mới. Xung quanh những người này cũng có vô vàn cơ hội thăng tiến trong công việc, cuộc sống cá nhân cũng cực kì hạnh phúc khiến ai ai cũng phải thầm ghen tị.

Những người tuổi Tý nên tiếp tục giữ thái độ lạc quan và lòng tin vào bản thân, chỉ cần bạn nỗ lực, cơ hội thành công tự khắc tìm đến. Giai đoạn trước tuổi Tý đã rất vất vả nhưng đổi lại hiện tại cuộc sống nhẹ nhàng, công việc thuận lợi, tài chính vững chắc. Có sao Thái Âm cùng sao may mắn chiếu mệnh, chỉ cần tiếp tục nỗ lực, tuổi Tý sẽ có được cuộc sống viên mãn mọi mặt.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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