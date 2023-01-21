Đầu Xuân Quý Mão 2023: Thần Tài đến chơi, 3 con giáp ĐÓN MAY MẮN VÀO NHÀ, vàng đầy cả kho, tiền nặng trĩu túi, đón một năm giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 21/01/2023 23:56

Kết thúc năm cũ, năm mới 2023 được định sẽ là một năm vô cùng thăng hoa với 3 con giáp sau, mọi việc đều viên mãn đến mức không ngờ. Cùng đón chờ nhé!

Tuổi Mùi 

Tuổi Mùi đừng quá lo lắng nhé vì năm Quý Mão 2023 sẽ là năm đại cát với con giáp này. Mọi việc đều hanh thông. Trong công việc có thể tuổi Mùi sẽ gặp được những bất ngờ cực lớn theo hướng tốt. Dù có khó khăn gì cũng đều có thể tìm ra hướng giải quyết một cách dễ dàng.

Về tài lộc cũng không có gì đáng lo ngại bởi năm Quý Mão 2023 là năm tuổi Mùi hứng trọn tài lộc về mình. Vì vậy, hãy bắt đầu lên kế hoạch từng việc một, từ việc nhỏ đến việc lớn và nỗ lực hoàn thiện những mục tiêu đã đề ra trong năm.

Tuổi Mùi nên tận dụng những khoảnh khắc truyền cảm hứng và thúc đẩy bạn theo đuổi mục tiêu. Đừng để những tác động xung quanh làm ảnh hưởng tới bạn.

Tuổi Mùi cũng khá may mắn trong chuyện tình cảm. Tình yêu đôi lứa tâm đầu ý hợp, không cần phải nói cũng vẫn hiểu đối phương đang nghĩ gì, muốn gì. Tuổi Mùi và nửa kia của mình luôn thông cảm và thấu hiểu cho nhau, cả hai luôn tôn trọng và lắng nghe đối phương nên sẽ không có bất kỳ một mâu thuẫn nào có thể chen vào giữa hai người.

Đầu Xuân Quý Mão 2023: Thần Tài đến chơi, 3 con giáp ĐÓN MAY MẮN VÀO NHÀ, vàng đầy cả kho, tiền nặng trĩu túi, đón một năm giàu sang sung túc - Ảnh 1
Về tài lộc cũng không có gì đáng lo ngại bởi năm Quý Mão 2023 là năm tuổi Mùi hứng trọn tài lộc về mình. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Cục diện tử vi năm Quý Mão 2023 cho thấy tuổi Hợi có thời vận tốt đẹp và thuận lợi. Dường như tuổi Hợi có ai đó bảo vệ và trợ giúp nên hầu hết mọi công việc của tuổi Hợi trong năm nay đều như ý.

Những nỗ lực mà bạn làm trước đây đã đưa lại những kết quả tốt đẹp. 

Về tài lộc, tuổi Hợi có thể nhận được một khoản tiền lớn từ công việc trái ngành, lợi nhuận thu về cũng sẽ khiến cho tuổi Hợi hài lòng với những gì bản thân đã nỗ lực và cố gắng. Hãy tìm hiểu thêm những lĩnh vực kinh doanh khác để tiền bạc trong túi được sinh sôi nảy nở.

Sức khỏe tuổi Hợi khá tốt, tuổi Hợi sẽ mang tâm trạng vui vẻ và thái độ tích cực khiến mọi người xung quanh đều yêu quý và phải ngước nhìn bởi năng lượng con giáp này tạo ra. Tuy nhiên vẫn cần hết sức cẩn trọng trong việc đi lại trong năm nay nhé.

Đầu Xuân Quý Mão 2023: Thần Tài đến chơi, 3 con giáp ĐÓN MAY MẮN VÀO NHÀ, vàng đầy cả kho, tiền nặng trĩu túi, đón một năm giàu sang sung túc - Ảnh 2
Sức khỏe tuổi Hợi khá tốt, tuổi Hợi sẽ mang tâm trạng vui vẻ và thái độ tích cực. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tiếp nối cát khí tử vi từ 2022, 2023 là một năm đón nhiều may mắn và có cả những kỳ vọng mang tính bùng nổ đối với người tuổi Ngọ. Nhờ tác động tích cực của cục diện Tam Hợp nên mọi phương diện trong cuộc sống đều vượng phát, vận mệnh tốt lành.

Năm Mão mang đến cho người tuổi Ngọ cơ hội được quý nhân giúp đỡ, công việc vì thế có nhiều chuyển biến tích cực, có cơ hội tăng lương. Đây cũng là thời điểm bạn nên có kế hoạch tài chính cụ thể để có khoản tiết kiệm và dự phòng khi cần thiết.

Chuyện tình cảm năm nay của người tuổi Ngọ khá êm đềm do cục diện ngũ hành tương sinh tác động. Nếu còn độc thân, bạn hãy sẵn sàng tham gia vào các buổi giao lưu, gặp gỡ bạn bè nhằm mở ra nhiều cơ hội tìm được người phù hợp. Với người đã có gia đình, vợ chồng bạn biết thông cảm và cổ vũ nhau tiến về phía trước.

Về mặt sức khoẻ, do tác động của nhiều hung tinh nên sức khoẻ có thể gặp không ít vấn đề, đặc biệt chú trọng đến việc đi lại để tránh gặp điều không may.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng mùng 1 năm Quý Mão 2023: ĐÓN THẦN TÀI VỀ NHÀ, 3 con giáp rước tiền về đầy túi, nhét vàng đầy một kho, tài lộc rực rỡ như pháo hoa, đón một năm sung túc hạnh phúc

Đúng mùng 1 năm Quý Mão 2023: ĐÓN THẦN TÀI VỀ NHÀ, 3 con giáp rước tiền về đầy túi, nhét vàng đầy một kho, tài lộc rực rỡ như pháo hoa, đón một năm sung túc hạnh phúc

Đúng vào mùng 1 năm Quý Mão 2023, các con giáp sau đổi đời phát tài, tiền đầy túi, vàng đầy nhà, khởi đầu một năm đầy viên mãn. Cùng đón xem nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi năm Quý Mão 2023 tử vi năm 2023 tử vi 12 con giáp mùng 1 Tết

TIN MỚI NHẤT

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 3 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 4 giờ 43 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 6 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 7 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 8 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn