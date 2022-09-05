Đúng hôm nay (10/8 âm lịch), 'cơ hội ngàn năm có một' 3 con giáp được Thần Tài ban phát vận may, trúng số độc đắc dễ như chơi, tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ, vận trình tương lai vạn sự hanh thông

Tâm linh - Tử vi 05/09/2022 08:55

Theo tử vi 12 con giáp đúng hôm nay mùng 10/8 âm lịch có đến 3 con giáp may mắn tận dụng thành công cơ hội ngàn năm có một, trúng số đổi đời, sự nghiệp bay cao dữ dội, quý nhân giúp đỡ trong những lúc hoạn nạn.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn từ trước tới nay luôn kiên nhẫn hơn người khác. Họ không vội làm bất cứ điều gì, luôn giữ được sự bình tĩnh để xử lý và đưa mọi thứ vào tầm kiểm soát của mình. Theo tử vi 12 con giáp đúng hôm nay mùng 10/8 âm lịch cho biết con đường hậu vận sắp tới của Thìn sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi trong mọi mặt. 

Cụ thể, họ sẽ ngày càng vững bước hơn trên con đường mình đã chọn. Không chỉ sự nghiệp thuận lợi mà tài lộc cũng hứa hẹn có những bước tiến mới. Kinh nghiệm góp nhặt được trong thời gian qua sẽ giúp con giáp tuổi Thìn ngày càng mạnh mẽ hơn, tiến những bước vững chắc. Cuộc sống của họ sẽ trở nên viên mãn hơn, mở ra cho bản thân nhiều cơ hội phát triển mới. 

Trong chuyện tình cảm nếu tìm được đối tác phù hợp, bạn nên sớm tiếp cận và bày tỏ tình cảm của mình với họ. Tuy nhiên, không nên quá hấp tấp, vội vàng chỉ cần bản mệnh làm được mọi chuyện rồi cũng sẽ đâu vào đó.  

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Theo tử vi 12 con giáp đúng hôm nay mùng 10/8 âm lịch cho biết con đường hậu vận sắp tới của Thìn sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi trong mọi mặt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, Nhâm Dần 2022 là 1 năm rất bận rộn và khó khăn dành cho những người tuổi Sửu. Nếu như năm Tân Sửu đã có 1 giai đoạn nào đó công việc của họ buộc phải chững lại vì lý do khách quan hoặc chủ quan thì bước sang năm nay gần như họ phải làm bù lại cho năm ngoái, song thành quả họ nhận về sẽ rất xứng đáng. Người tuổi Sửu được cho là kiểm soát được mọi việc xung quanh mình. 

Theo sách tướng số - tử vi đúng hôm nay 10/8 âm lịch mọi sự cố gắng và nỗ lực của tuổi Sửu trong thời gian này sẽ được cấp trên ghi nhận và trao cho họ nhiều dự án quan trọng. Đây là 1 thời điểm họ rất bận rộn với các dự án, chỉ cần họ luôn cẩn trọng với các lựa chọn của họ thì khả năng thành công sẽ nằm trong tầm tay, qua đó có được cơ hội thăng chức rõ ràng. 

Ngoài ra công việc kinh doanh cũng nở rộ không kém khi nhờ có quý nhân giúp đỡ,con giáp này biết cơ hội ngàn năm chỉ một đến với mình nên hứa hẹn sẽ làm mọi cách để có được thành công theo như mình mong muốn. Từ đó mang lại khoản thu nhập kếch xù trong tương lai. 

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Theo sách tướng số - tử vi đúng hôm nay 10/8 âm lịch mọi sự cố gắng và nỗ lực của tuổi Sửu trong thời gian này sẽ được cấp trên ghi nhận và trao cho họ nhiều dự án quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đúng hôm nay 10/8 âm lịch sẽ là lúc người tuổi Dậu gặp thời. Đây là thời điểm cát tinh Đế Vượng cũng như Hữu Bật xuất hiện sẽ giúp con giáp này bớt phần nào hung hiểm. Với cái miệng ngọt ngào, con giáp này làm gì cũng được việc, tài lộc rủng rỉnh, cuộc sống suôn sẻ, vui vẻ.

Điều khiến người ta liên tục chú ý về họ chính đức tính không bao giờ bỏ cuộc, dù vất vả khó khăn bủa vây nhưng tuổi Dậu vẫn lạc quan, rạng rỡ, sống từ bi, không mưu cầu tài lộc. Những thành công, tài lộc mà họ có được là nhờ vào trời Phật phù hộ độ trì.

Thời gian tới nhờ có tứ phương tụ tài, những người trong họ hàng, gia đình người tuổi Dậu có thể chung sức làm ăn, xây dựng sự nghiệp và đón nhận tiền tài, vận may.

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Với cái miệng ngọt ngào, con giáp này làm gì cũng được việc, tài lộc rủng rỉnh, cuộc sống suôn sẻ, vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo!

Qua đêm nay, Thần Tài chỉ mặt đích danh 3 con giáp trúng giải đặc biệt, vận số lên hương, sự nghiệp thăng hạng, vận trình tương lai xán lạn, cuộc sống vạn sự bình an

Qua đêm nay, Thần Tài chỉ mặt đích danh 3 con giáp trúng giải đặc biệt, vận số lên hương, sự nghiệp thăng hạng, vận trình tương lai xán lạn, cuộc sống vạn sự bình an

Theo tử vi 12 con giáp qua đêm nay có đến 3 con giáp may mắn được Thần Tài chỉ mặt đích danh trúng số độc đắc, tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng hoa, gia đình hạnh phúc ấm no.

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