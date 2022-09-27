Đúng giờ Tý ngày mai (28/9), Ngọc Hoàng dẫn lối "đào trúng mỏ vàng", 3 con giáp "đánh đâu thắng đó", "tay trái hứng vàng, tay phải hốt bạc", của cải đề huề, nửa đời sau bình an hưởng cuộc sống giàu sang

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 21:14

Gà gáy sang canh Tý ngày mai, 3 con giáp sau bội thu tài lộc, phất lên giàu sang ai ai cũng ngưỡng mộ.

Tuổi Thìn

Gà gáy sang canh Tý ngày mai (28/9), vận trình tuổi Thìn có nhiều tín hiệu khởi sắc. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

Có thể nói tuổi Thìn nếu chú tâm làm ăn thì cuộc sống sẽ chỉ có khá lên, thậm chí còn là một trong những con giáp giàu có, sung túc vào ngày mai. Đặc biệt, đây cũng là thời điểm rất thích hợp cho những người tuổi Thìn muốn khởi nghiệp kinh doanh.

Về mặt tình duyên, người tuổi Thìn là những người nghiêm túc và khá dè dặt, thường có xu hướng giấu giếm tình cảm của mình. Song ngày mai là lúc vận đào hoa nở rộ, giúp họ có cơ hội gặp được người hợp ý, dễ đi đến hôn nhân.

Đúng giờ Tý ngày mai (28/9), Ngọc Hoàng dẫn lối 'đào trúng mỏ vàng', 3 con giáp 'đánh đâu thắng đó', 'tay trái hứng vàng, tay phải hốt bạc', của cải đề huề, nửa đời sau bình an hưởng cuộc sống giàu sang - Ảnh 1
Gà gáy sang canh Tý ngày mai (28/9), vận trình tuổi Thìn có nhiều tín hiệu khởi sắc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi tuổi Dậu khi bước vào giờ Tý ngày mai sẽ đón nhận nhiều điềm lành, may mắn. Có thêm sự hỗ trợ của cát tinh nên đạt được thành tựu và sự thăng tiến rõ rệt. Dù không kiếm được nhiều tiền như những con giáp khác, song họ lại có một ngày bình hòa, ổn định, hầu như không có trở ngại hay khó khăn gì.

Về mặt tình cảm, ngày mai tuổi Dậu có nhiều đào hoa tinh chiếu mệnh nên tình duyên khá vượng. Những người độc thân dễ tìm được một nửa ưng ý và tiến đến mối quan hệ lâu dài, nhiều hứa hẹn.

Về mặt sức khỏe, tuổi Dậu cũng không cần phải lo lắng gì khi họ luôn duy trì được tình trạng tốt, không mắc bệnh nghiêm trọng, có thời gian tập trung cho công việc và hưởng thụ cuộc sống.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều may mắn trong ngày mai, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều có nhiều khởi sắc. Ngày mai này là ngày mà tuổi Ngọ nên có nhiều dự định và kế hoạch, song song đó tuổi Ngọ cố gắng nỗ lực hơn, chăm chỉ hơn, tuổi Ngọ nếu biết nắm bắt cơ hội thì có thể xây dựng được cuộc sống giàu sang viên mãn.

Ngày trước khó khăn thế nào không biết nhưng từ ngày mai trở đi, tuổi Ngọ đi đến đâu cũng có quý nhân chiếu cố, việc ban đầu tuy khó khăn nhưng trong đó lại tiềm ẩn cơ hội giúp tuổi Ngọ đổi đời.

Với người còn đang độc thân, cô đơn thì ngày mai lại là ngày đào hoa vận. Trong ngày mai này, bạn có thể chủ động tìm kiếm được ý trung nhân của mình.

Đúng giờ Tý ngày mai (28/9), Ngọc Hoàng dẫn lối 'đào trúng mỏ vàng', 3 con giáp 'đánh đâu thắng đó', 'tay trái hứng vàng, tay phải hốt bạc', của cải đề huề, nửa đời sau bình an hưởng cuộc sống giàu sang - Ảnh 2
Với người còn đang độc thân, cô đơn thì ngày mai lại là ngày đào hoa vận. Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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