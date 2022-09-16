Tuổi Mão

Đúng giờ Tý ngày mai (17/9), cuộc sống của tuổi Mão sẽ càng thăng hoa hơn. Tuy có chút khó khăn nhưng không đáng kể, hãy tận hưởng những gì mình đáng có và giữ gìn chúng thật vững vàng.

Đúng giờ Tý ngày mai (17/9), được quý nhân phù trợ, người tuổi Mão sẽ nhận được vô số cơ hội tốt có lợi cho mọi mặt của cuộc sống. Đi đến đâu, làm việc gì cũng thành công suôn sẻ, cũng kiếm được những khoản thu nhập không nhỏ.

Người tuổi Mão dương khí vượng, đầu óc linh hoạt, tính cách hay khí chất đều thuộc top đầu trong số 12 con giáp, con giáp này mới chứng tỏ năng lực vượt bậc của mình nên thành công không ai ngờ. Chuẩn bị ‘ẵm’ giải độc đắc.

Người tuổi Mão gặt hái thành quả. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi đúng giờ Tý ngày mai (17/9), người tuổi Sửu có cơ hội hốt bạc tiền, chuyển mình giàu có đầy bất ngờ. Đường tài lộc của con giáp này vô cùng hanh thông, giàu có là chuyện đương nhiên. Dù là buôn bán hay làm công thì người tuổi Sửu đều có thể có túi đầy tiền.

Người tuổi Sửu gặp được rất nhiều điều may mắn trên phương diện tiền bạc. Có quý nhân nâng đỡ, bản mệnh gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Với người làm ăn, việc kinh doanh buôn bán khá khẩm, nguồn tiền quay vòng đều. Thời điểm này, bạn nên nhanh tay kí kết những hợp đồng mà bạn nhận thấy rằng có giá trị.

Hãy tin tưởng vào con đường mà mình đã chọn, bạn hoàn toàn có thể trở thành người dẫn đầu xu hướng, thu về khoản tiền vừa nhanh vừa nhiều gấp mấy lần người khác. Với người làm công ăn lương, bạn có khả năng biến thách thức thành cơ hội khẳng định bản thân. Hãy mạnh dạn nêu lên ý tưởng và bắt tay vào triển khai kế hoạch, chỉ cần phấn đấu, cấp trên luôn sẵn sàng dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng hoặc thậm chí là thăng chức, tăng lương.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm