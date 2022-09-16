Đúng giờ Tý ngày mai (17/9), thời tới của 3 con giáp này, cầu gì được nấy, cơ may đổi đời, giàu trong 1 đêm.
- Đúng 4 giờ sáng (thứ Bảy, 17.9), trời xanh an bài, ban cho may mắn, 3 con giáp trúng độc đắc hết phần người khác, cầu tài được tài - công danh vượng phát, nắm bắt là thành công
- Thầy tử vi đã nói, qua ngày mai (17.9.2022), qua hết khổ ải, sự nghiệp ‘cất cánh’, đổi vận liên tiếp, tiền chất đầy tủ, Thần Phật thương tình 3 con giáp vượng phát cả năm
Tuổi Dần
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần bẩm sinh thông minh, dũng cảm theo đuổi ước mơ. Họ là người biết đối nhân xử thế, quan tâm và đồng cảm với người khác. Họ làm việc gì cũng nghiêm túc, giàu nhiệt huyết và có tinh thật trách nhiệm.
Ngoài ra, con giáp tuổi này rất giỏi phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu. Vì vậy, họ thường trở thành những nhân viên, nhà lãnh đạo xuất sắc.
Đúng giờ Tý ngày mai (17/9), con giáp tuổi Dần có tài vận dồi dào, bất ngờ lội ngược dòng. Họ chủ động hơn trong công việc nên tìm được cơ hội tốt để tiến thân. Họ được quý nhân đưa đường dẫn lối, tạo điều kiện để tăng thêm thu nhập.
Ngoài ra, con giáp có thể sẽ nhận được thêm một công việc, dự án mới hoặc chí ít cũng là một nghề tay trái. Người đang có dự định chuyển công việc cũng nhận được nhiều thư mời phỏng vấn. Không những thế, con giáp tuổi Dần còn được quý nhân phù trợ, vạn sự đều hanh thông.
Tuổi Mão
Đúng giờ Tý ngày mai (17/9), cuộc sống của tuổi Mão sẽ càng thăng hoa hơn. Tuy có chút khó khăn nhưng không đáng kể, hãy tận hưởng những gì mình đáng có và giữ gìn chúng thật vững vàng.
Đúng giờ Tý ngày mai (17/9), được quý nhân phù trợ, người tuổi Mão sẽ nhận được vô số cơ hội tốt có lợi cho mọi mặt của cuộc sống. Đi đến đâu, làm việc gì cũng thành công suôn sẻ, cũng kiếm được những khoản thu nhập không nhỏ.
Người tuổi Mão dương khí vượng, đầu óc linh hoạt, tính cách hay khí chất đều thuộc top đầu trong số 12 con giáp, con giáp này mới chứng tỏ năng lực vượt bậc của mình nên thành công không ai ngờ. Chuẩn bị ‘ẵm’ giải độc đắc.
Tuổi Sửu
Theo tử vi đúng giờ Tý ngày mai (17/9), người tuổi Sửu có cơ hội hốt bạc tiền, chuyển mình giàu có đầy bất ngờ. Đường tài lộc của con giáp này vô cùng hanh thông, giàu có là chuyện đương nhiên. Dù là buôn bán hay làm công thì người tuổi Sửu đều có thể có túi đầy tiền.
Người tuổi Sửu gặp được rất nhiều điều may mắn trên phương diện tiền bạc. Có quý nhân nâng đỡ, bản mệnh gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Với người làm ăn, việc kinh doanh buôn bán khá khẩm, nguồn tiền quay vòng đều. Thời điểm này, bạn nên nhanh tay kí kết những hợp đồng mà bạn nhận thấy rằng có giá trị.
Hãy tin tưởng vào con đường mà mình đã chọn, bạn hoàn toàn có thể trở thành người dẫn đầu xu hướng, thu về khoản tiền vừa nhanh vừa nhiều gấp mấy lần người khác. Với người làm công ăn lương, bạn có khả năng biến thách thức thành cơ hội khẳng định bản thân. Hãy mạnh dạn nêu lên ý tưởng và bắt tay vào triển khai kế hoạch, chỉ cần phấn đấu, cấp trên luôn sẵn sàng dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng hoặc thậm chí là thăng chức, tăng lương.
*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm