Đúng giờ Tý mùng 1/6 âm lịch: 'Có thờ có thiêng, có kiêng có lành', gia chủ lén đặt thứ này lên bàn thờ, đảm bảo GIA ĐẠO ẤM ÊM, PHÚC LỘC tràn trề, tiền vào như nước, may mắn cả tháng trời

Tâm linh - Tử vi 28/06/2022 15:33

Muốn hút tài lộc, đón may mắn ghé thăm gia chủ hãy âm thầm đặt những vật phong thủy này lên bàn thờ để thay đổi vận mệnh.

Đặt tượng phật Di Lặc

Một trong những cách giúp bạn thay đổi phong thủy trong nhà, đón tài lộc vào nhà hãy đặt lên bàn thờ nhà mình một bức tướng phật Di Lặc. Lý đo là phật Di Lặc chính là một vị thần mang lại tiền tài, bình an cho các gia đình. Khi bạn chọn một bức tượng phật Di Lặc bằng gỗ hoặc bằng sứ sẽ mang lại sự tươi vui và hạnh phúc viên mãn đang được khá nhiều người chọn lựa trong thời gian gần đây.

Một vài hạt đậu đỏ

Đúng giờ Tý mùng 1/6 âm lịch: 'Có thờ có thiêng, có kiêng có lành', gia chủ lén đặt thứ này lên bàn thờ, đảm bảo GIA ĐẠO ẤM ÊM, PHÚC LỘC tràn trề, tiền vào như nước, may mắn cả tháng trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Các nhà phong thủy cho rằng đậu đỏ có màu của sự may mắn. Cho nên việc đặt đậu đỏ bên cạnh mình trong ngày đầu tháng sẽ tượng trưng cho việc “rước” thêm tài lộc vào nhà, đẩy lui đi mọi điều xui xẻo, buồn phiền

Chính vì vậy, trong đêm mùng 1 tháng 6 âm lịch này, bạn hãy lấy vài hạt đậu đỏ đặt lên bàn thờ, nam là 7, còn nữ là 9 hạt. Sang tháng mới, đậu đỏ sẽ giúp “hóa hung thành cát”, mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió, tình duyên vào “ầm ầm”, công việc đều thuận lợi.

3 hũ gạo muối nước

Nước, muối và gạo là 3 loại thực phẩm cần thiết nhất, không thể thiếu nhất trong cuộc sống của con người. Vì vậy 3 hũ để bàn thờ tượng trưng cho cho tấm lòng thành kính, mong muốn tổ tiên ở thế giới bên kia và thần Phật được ấm no, đủ đầy.

 

Đúng giờ Tý mùng 1/6 âm lịch: 'Có thờ có thiêng, có kiêng có lành', gia chủ lén đặt thứ này lên bàn thờ, đảm bảo GIA ĐẠO ẤM ÊM, PHÚC LỘC tràn trề, tiền vào như nước, may mắn cả tháng trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Bên cạnh đó, mỗi hũ muối, gạo, nước mang những ý nghĩa riêng tượng trưng cho những ước muốn của người thờ cúng.

- Ý nghĩa của hũ muối

Muối đối với đời sống vật chất là một khoáng sản, tài sản quý giá đối với con người. Đối với đời sống tâm linh, muối có tác dụng chế giải sát khí cho con người.

Vì thế hũ muối trong 3 hũ để bàn thờ thể hiện mong muốn có được cuộc sống lành mạnh, trong sạch, no ấm và hưng thịnh.

- Ý nghĩa của hũ gạo

Từ ngàn đời nay, gạo là lương thực chủ yếu nuôi sống con người. Gạo là ngọc của trời. Nó biểu tượng cho sự đầy đủ và sung túc. Chọn gạo làm 1 trong 3 hũ để bàn thờ thể hiện mong muốn việc làm ăn của gia chủ phát đạt, có của ăn, của để.

- Ý nghĩa của hũ nước

Nước chính là ngọn nguồn của mọi sự sống trên thế giới này. Hũ nước biểu trưng cho sự trong sạch, thanh cao. Ngoài ra, nước có sức mạnh vô cùng mãnh liệt. Vì thế đặt hũ nước trên bàn thờ Thần Tài thể hiện mong muốn có được sức mạnh và sự trong sạch như nước.

Cóc Thiềm Thừ

Đúng giờ Tý mùng 1/6 âm lịch: 'Có thờ có thiêng, có kiêng có lành', gia chủ lén đặt thứ này lên bàn thờ, đảm bảo GIA ĐẠO ẤM ÊM, PHÚC LỘC tràn trề, tiền vào như nước, may mắn cả tháng trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong dân gian Cóc Thiềm Thừ là tên gọi khác của Cóc ba chân luôn mang lại nhiều tiền bạc may mắn cho chủ nhà. Bởi vì vậy, nhiều gia đình rất thích trưng bày Cóc Thiền Thừ bởi họ mong muốn có cuộc sống bình an, dư dả hạnh phúc. Theo các chuyên gia phong thủy khi đặt Cóc Thiền Thừ bạ nên cho cóc ngậm một đồng xu, và hai bên sườn là hai xâu tiền cổ.

Đặc biệt, theo các chuyên gia phong thủy, biểu tượng cóc ngậm tiền chính là đại diện của tiền tài, những người buôn bán làm ăn thường đặt trên bàn thờ Thần Tài giúp hút lộc.

Đặt tỏi lên bàn thờ

Đúng giờ Tý mùng 1/6 âm lịch: 'Có thờ có thiêng, có kiêng có lành', gia chủ lén đặt thứ này lên bàn thờ, đảm bảo GIA ĐẠO ẤM ÊM, PHÚC LỘC tràn trề, tiền vào như nước, may mắn cả tháng trời - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Tỏi là một loại gia vị thường xuất hiện trong nhà bếp, nhưng tỏi cũng là một thứ giúp xua đuổi tà khí trong nhà, và kích hoạt vận may cho gia chủ. Nếu bạn muốn cuộc sống của gia đình mình luôn an yên, không xuất hiện tà khí, âm khí trêu đùa, thì bạn có thể đặt một túm tỏi lên bàn thờ. Khi đặt tỏi bạn hãy chọn những túm tỏi có số lẻ sẽ tốt cho phong thủy.

Ngoài ra, để cầu thêm phần may mắn, tài lộc, gia chủ có thể chọn những loài hoa tươi đẹp mắt để dâng lên bàn thờ Thần Tài.

Hoa đào

Loài hoa này tượng trưng cho sự khởi đầu mới, mang đến cảm giác tươi mới cũng như dự báo về tài lộc thăng hoa. Trong phong thủy, hoa đào được cho là có thể hỗ trợ tình yêu và hôn nhân, cũng như tốt cho sức khỏe.

Vì vậy, cắm một bình hoa đào trong nhà hoặc đặt trên bàn thờ Thần Tài là cách tốt để gia tăng tài lộc, cầu mong gia đình khỏe mạnh, bình an.

Hoa lan

Trong phong thủy, loại hoa này là biểu tượng của sự sinh sản và việc tìm kiếm sự hoàn hảo trong cuộc sống. Hoa lan mang vẻ đẹp sang trọng, thuần khiết, hoàn hảo nên được nhiều gia đình sử dụng để bày trong nhà hoặc đặt lên bàn thờ trong các dịp lễ Tết.

Hoa sen

Trong Phật giáo, hoa sen đại diện cho sự thanh tịnh và giác ngộ, trong cấu nhiễm mà không nhiễm ô, ở trần mà không nhiễm trần.

Hoa sen trong phong thủy tượng trưng cho sự thanh cao, thoát tục và hoàn mỹ vì sống trong bùn nhưng không hề bị ảnh hưởng. Hoa sen giúp con người có thể tịnh tâm, làm kho không gian trong căn nhà trở nên ấm áp, yên bình hơn.

Với ý nghĩa thanh lọc, Hoa sen giúp điều hòa khí vượng, tăng cường năng lượng tốt và ngăn chặn những điều xấu, giúp cho gia chủ tránh ưu phiền để tĩnh tâm an hưởng hạnh phúc.

Hoa cúc

Theo phong thủy, hoa cúc là biểu tượng của sự sống, tăng thêm phúc lộc, tuổi thọ cũng như sự hoan hỉ đến nhà. Ngoài ra, hoa cúc trắng còn là loài hoa biểu tượng cho sự duyên dáng và lòng hào hiệp.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

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